En cette Journée nationale du deuil au Canada (le 15 novembre), Palliacco a choisi d’aller un pas plus loin dans son offre de services et offre désormais des services portant sur le deuil pour les enfants, les adolescents et leurs familles.

Ce court film réalisé par Martin Trow-Lépine et Renaud Furlotte illustre la profondeur du deuil que peuvent vivre nos jeunes et exprime l’importance de les accompagner.

Visionnez et partagez en grand nombre.