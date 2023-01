Décès de Pâquerette Bolduc-Masse

« Elle était la joie de vivre incarnée, de dire avec émotion Nathalie Cauwet, directrice générale et artistique adjointe, qui l’a longuement côtoyée au Théâtre du Marais. C’était une femme incroyable, magnifique et tellement vivante. Je dirais qu’elle a accueilli sa mort avec beaucoup de sérénité. Elle fut un exemple pour nous tous jusqu’au bout. Il faut savoir que Pâquerette était une vraie amoureuse du Marais. Je pense qu’elle a le record de spectacles vus au Théâtre. Elle était non seulement administratrice, mais elle a aussi organisé nombre de collectes de fonds qui allaient du souper spaghetti au bal champêtre en passant par les concerts dans ses jardins. Nous venons de perdre une grande dame, mais son sourire, sa bienveillance et sa douceur sont ses héritages. »

Madame Pâquerette Bolduc-Masse est décédée le 4 janvier dernier. Femme d’organisation d’événements-bénéfice, elle a contribué grandement aux activités de collecte de fonds du Théâtre. Infirmière de profession, elle s’est impliquée dans la communauté depuis une quinzaine d’années. Conseillère municipale responsable des dossiers culture et Parc régional, présidente de l’Association des femmes actives de Val-Morin pendant quelques années, présidente de la Corporation du parc régional de Val-David–Val-Morin de 2003 à 2014, elle organisait aussi depuis 2004 l’expo-vente Val-des-Arts. Elle laisse dans le deuil son mari Jean-Pierre, ses fils Éric et Yan, ses sœurs et ses quatre petits-enfants, de même qu’un grand nombre de parents et d’amis qui l’admiraient.

Une cérémonie commémorative aura lieu au Théâtre du Marais le 26 janvier prochain.

