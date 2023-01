Des nouvelles de Phil Shaw, exclusivement dans Ski-se-Dit

Le rêve olympique

Phil Shaw

Je vous avoue que mes pensées sont concentrées sur la course de ski de fond Marcialonga que je vais faire le 29 janvier prochain. C’est ma course préférée pour le climat sec, ensoleillé et doux de ces vallées des Dolomites. Littéralement entre l’équateur et le pôle Nord, la région de Trentino est le milieu du ski parfait pour moi! Concrètement, on parle de -5 degrés Celsius au petit matin, ce qui devient +5 en fin d’après-midi. Ce sont de très belles vacances des -20 de la fin janvier au Québec!

Marcialonga, marche longue, est un parcours de 70 km à travers deux vallées (de Fassa et de Fiemme) avec un dénivelé de 1030 mètres. La durée moyenne pour le skieur intermédiaire est d’environ 6 heures. La course part de la ville de Moena et se termine dans le pittoresque village de Cavalese. Il y a en moyenne 8000 skieurs, et une particularité festive de cette course consiste à accueillir le dernier skieur avec des feux d’artifice!

Pour être performant sur ce parcours qui me prend environ 3 heures 30 minutes (selon les conditions), je dois ajuster mon entraînement avec des sorties de 2 à 4 heures, et ce, de façon régulière. C’est pour m’assurer de ne pas flancher mentalement et/ou physiquement en fin de parcours. Je m’habitue à plus de temps que mon temps de course, comme ça je ne vais pas au bout de mes réserves et je me dis : « Hé! Ça m’a pris juste 3 heures et demie! »

En 2026, pour les prochains jeux Olympiques d’hiver Milan-Cortina, en Italie, les courses de ski de fond auront lieu exactement dans la région de la course Marcialonga, au Centro del Fondo Lago di Tesero, de renommée internationale, à 300 m de mon hébergement de prédilection!

Et là je vous annonce un grand rêve : j’aimerais participer aux jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 comme athlète de ski de fond, même si je vais avoir 60 ans cette année-là! Il n’est j’aimais trop tard pour rêver en grand. La question est : quel pays pourrait m’intégrer comme athlète, puisqu’au Canada, cela ne sera pas possible, car je suis largement au-delà de la limite d’âge qui est considérée comme admissible! Étant donné que je suis de descendance irlandaise, je pourrais peut-être skier pour l’Irlande! Je vais faire des démarches pour une citoyenneté irlandaise via mon père Alvin Shaw. Je suis de la cinquième génération, descendant de William Shaw, qui s’est installé au Canada en 1827 et a fondé le village de Shawbridge. Si je deviens citoyen canadien-irlandais, je serais l’équivalent d’un autre loup solitaire comme Thomas Maloney Westgård, qui a un duo de citoyenneté norvégienne-irlandaise. Thomas a déjà deux participations olympiques derrière lui. Celles de 2018 et 2022.

En tout cas… j’aime mon rêve olympique et vais tenter le tout pour le tout. Et si je n’y arrive pas comme athlète, je vais y assister en spectateur et vibrer de bonheur d’être témoin d’un si grand évènement!