Le CISSS des Laurentides propose cinq vidéos sur des problèmes de santé fréquents

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides lance cinq capsules vidéo afin de mieux guider la population devant différents problèmes de santé courants.

Gastro-entérite, fièvre, entorse, mal de dos et allergie : devant ces situations, il est pertinent de savoir quand consulter un médecin. La docteure Véronique Gauthier et l’infirmier Jason Safrany proposent plusieurs conseils de santé et mettent en lumière les signes inquiétants à surveiller.

Les capsules sont disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides, dans la section Consultez un professionnel.