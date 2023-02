Décès de l’ex-ministre Nadine Girault

Elle aura réalisé un mandat dans la circonscription de Bertrand de 2018 à 2022. Députée de la CAQ, elle était ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la région des Laurentides.

Elle s’est retirée de la politique en juillet 2022, avant les élections de l’automne dernier, pour des raisons de santé. Nadine Girault était atteinte du cancer du poumon. Elle s’est éteinte à l’âge de 63 ans.

Revoyez l’entrevue qu’elle a accordée à Céline Galipeau au parc des Amoureux de Val-David le 15 août 2022, ou relisez le texte de Michel-Pierre Sarrazin publié en août dernier lors de l’annonce du départ de Nadine Girault, lorsqu’il l’a rencontrée à Val-David :

Cette force de la nature, capable d’abattre des journées de 15 heures à la file, sept jours sur sept pendant 46 mois en ligne, et pratiquer en même temps deux ou trois sports comme elle les aime, intensément, cette dame de cœur, de pique, de trèfle et de carreau en même temps, assise devant moi dans le parc des Amoureux, alors que le soleil de juillet dessine des ombres sur son beau sourire, cette Nadine que tout le monde aime, elle s’arrête.

Détentrice d’un MBA de l’UQAM et d’un baccalauréat de HEC, elle a occupé différents postes comme Directrice senior, formation continue, au Service de police de la Ville de Montréal, VP pour les Assurances Desjardins à Toronto, VP du Groupe BMO, VP développement des affaires à la FTQ, Directrice nationale et Vice-présidente associée à la Banque Royale.

« C’est avec beaucoup de chagrin que je viens d’apprendre le décès de Mme Nadine Girault, ancienne ministre et députée de la circonscription de Bertrand. Je garde le souvenir d’une femme intelligente, au parcours hors du commun, dévouée pour ses concitoyennes et ses concitoyens, et qui s’est battue jusqu’au bout contre la maladie. C’est une grande perte pour le Québec. J’aimerais souhaiter mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses proches », a dit Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle.

Nous nous souviendrons de son esprit vif et de son sourire. Elle parvenait à être partout tout le temps, mais elle était aussi présente pour ses concitoyens, qui peuvent la remercier pour ce qu’elle a réussi à accomplir pendant son mandat. Nous avons eu la chance de la lire dans les pages du journal Ski-se-Dit chaque mois pendant ces quatre années, où elle détaillait dans le Bloc-notes de Nadine toutes ses activités.

Toute l’équipe du journal offre ses condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses proches.