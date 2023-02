Les Palettes roses en mission!

C’est après une partie bénéfice en 2017 que cette idée folle a été lancée : et si nous allions jouer en Finlande? Et cette idée s’est transformée en un rêve puis en mission. L’EuroPalettes était née! Ce 23 février, 28 femmes de la ligue de hockey des Palettes roses s’envolent pour jouer en France et en Suisse. Elles y disputeront 7 parties en 8 jours contre des équipes locales. Les joueuses ont organisé plusieurs campagnes de financement pour pouvoir permettre au plus grand nombre d’y participer.

Vous pourrez suivre ce périple tant attendu sur la page Facebook de la ligue.

De plus, Renée-Claude Gélinas, du club de hockey des Palettes, prendra la plume dans nos pages à compter de mars pour nous parler de ce beau sport joué au féminin dans notre région. Nous avons bien hâte de la lire!