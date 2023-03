Deuxième édition du Festival de films d’auteur de Val-Morin du 26 au 29 avril

Le Festival de films d’auteur de Val-Morin (FFAVM) est de retour cette année au Théâtre du Marais à compter du mercredi 26 avril à 13 h. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 19 h le même jour. L’organisation de ce festival souhaite participer à l’essor culturel de la région des Laurentides, amener le cinéma d’auteur là où il est très peu disponible et faire du FFAVM un incontournable du circuit des festivals. Mais il souhaite avant tout présenter au public des films à découvrir et les créateurs derrière ces œuvres.

Le FFAVM présentera cette année 13 longs métrages et 6 courts métrages, des trouvailles du cinéma international et québécois soigneusement sélectionnées et dont la majorité n’ont jamais été présentées sur grand écran au Québec. Si la programmation complète sera dévoilée le 10 avril, on sait déjà que le film Nö (Allemagne / réalisateur Dietrich Brüggemann) sera présenté. Le festival recevra certains invités internationaux et québécois, dont le la réalisatrice hongroise Cristina Grosan, le réalisateur suisse Rafael Palacio Illingworth et le cinéaste des Laurentides Frédéric Barrette, ainsi que quelques invités de l’industrie cinématographique internationale, notamment la productrice hongroise Judit Stalter (Laokoon Filmgroup), qui a produit le film gagnant de la mention spéciale l’année dernière Kills On Wheels. Une nouveauté pour cette édition : la Grande Classe Maître, qui mettra en lumière les cinéastes en réunissant sur scène 6 des invités du festival.

La remise de prix, qui aura lieu le 29 avril, comprendra le Grand Prix Orel (meilleur film), récompensé d’un trophée à l’effigie du festival et d’un prix de 1500 $, ainsi que le prix du Meilleur Scénario, récompensé d’un prix de 1000 $ et d’un trophée remis par le Groupe Brissette. Les trophées seront conçus par l’artiste sculpteur Reinaldo Niño (Barazart) de Mont-Blanc. La cérémonie de clôture aura lieu au Théâtre du Marais le 29 avril à 19 h.

Les billets et passes pour le festival sont en prévente via une campagne de financement avec La Ruche :

https://laruchequebec.com/fr/projet/ffavm-2e-edition

et directement sur le site web du festival, où vous trouverez l’horaire et tous les détails : https://ffavm.com/le-festival