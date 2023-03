Santé et beauté : Les AHA, ou acides de fruits, pour faire peau neuve!

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Les acides alpha-hydroxy sont un type d’acide naturel généralement dérivé de sources végétales. Ils composent un exfoliant chimique (peeling) qui travaille exclusivement à la surface de l’épiderme en dissolvant les ponts entre les cellules, permettant ainsi d’éliminer les cellules mortes. Une solution de choix pour améliorer la texture de la peau, en plus de réduire l’apparence des rides et ridules, des taches pigmentaires, des cicatrices d’acné et de redonner de l’éclat à votre teint. Les AHA accélèrent le renouvellement des cellules de la peau et favorisent la production de collagène (protéine essentielle des tissus qui unit les éléments cellulaires et est responsable entre autres de l’état de la peau et du maintien de sa structure, son élasticité et sa fermeté, retardant ainsi l’apparition des rides).

Ils sont recommandés ponctuellement pour les peaux grasses et les peaux à imperfections, car les acides de fruits auront une action purifiante permettant l’élimination du surplus de sébum à la surface de la peau. Les AHA sont également utilisés pour traiter les dommages provoqués par les expositions prolongées aux UV.

Ils sont issus de 5 grandes familles, soit :

– l’acide glycolique (canne à sucre)

– l’acide lactique (lactose)

– l’acide citrique (agrumes)

– l’acide malique (pommes)

– l’acide tartrique (raisins)

Je privilégie leur utilisation aux changements de saison, soit à l’automne et au printemps, car ils sont photosensibilisants : il faut éviter de les utiliser durant la période estivale. Si vous devez vous exposer au soleil durant votre cure, il est essentiel d’utiliser un écran solaire pour vous protéger, car les AHA affinent la peau et la rendent plus sensible aux coups de soleil.

En institut, une cure de 3 à 5 soins est recommandée à raison d’un soin par semaine à l’automne et au printemps. Durant le traitement, une application d’AHA concentrés sera faite sur votre peau pour l’exfoliation en profondeur, et un massage avec un produit hydratant et un masque calmant complèteront le traitement, qui dure environ 1 h 30.

En entretien à la maison, vous devez inclure dans votre routine quotidienne la crème de soin pour le visage Beauté Neuve, qui offre trois actions complémentaires à la cure en institut :

– une action immédiate exfoliatrice permettant l’effet peeling en continu

– une action à long terme rénovatrice favorisant le renouvellement cellulaire

– une action de protection et de nutrition apportant du confort à l’épiderme

Résultats beauté : jour après jour, la peau est visiblement plus éclatante, le grain de peau est affiné et le teint, uniformisé.

Ma recommandation reste la même : quand vous allez dehors et que vous utilisez la crème Beauté Neuve, vous devez appliquer un écran solaire sur votre peau pour éviter les coups de soleil. D’autant plus si vous traitez des taches pigmentaires, l’écran solaire doit être appliqué durant toute l’année!

À essayer maintenant pour des résultats visibles dès le premier soin!

_______________

Référence : Livre de formation Guinot-Paris