Aide aux personnes aînées en situation de vulnérabilité 

Près de 600 000 $ octroyé à des organismes sans but lucratif du comté de Bertrand

Au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, la députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, annonce qu’un soutien financier de 596 700 $ est octroyé à des organismes sans but lucratif de la circonscription de Bertrand dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Chaque organisme bénéficiaire recevra un montant total de 198 900 $ pour les trois prochaines années.

Cette aide financière permettra aux organismes communautaires de mettre en place ou de maintenir des travailleurs de milieu qui rejoignent et soutiennent des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. Il permettra:

de repérer des personnes aînées en besoin;

de les accompagner vers les ressources utiles;

de briser leur isolement, favoriser leur santé et leur bien-être et les soutenir dans leur maintien à domicile.

Les organismes bénéficiaires de cette subvention sont les suivants:

Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut;

Centre d’action bénévole communautaire Matawinie (2 projets subventionnés).

Compte tenu des retombées positives de ce programme pour les personnes aînées et de l’importance de rassembler les forces vives des communautés locales, il est prévu de doubler le nombre de travailleurs de milieu d’ici 2025-2026. Cet important déploiement débutera dès ce printemps grâce à un appel de projets qui sera lancé en mai 2023.

« Je suis heureuse de cet accompagnement du gouvernement pour soutenir les travailleurs de milieu de notre région. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans nos communautés, particulièrement auprès des personnes aînées vulnérables. » France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation



Le déploiement du nombre de projets ITMAV au Québec permettra de mieux rejoindre les personnes aînées, de lutter contre l’isolement social et de mieux les soutenir dans leur maintien à domicile. Au total, 146 projets actifs pour 2023-2024 bénéficient d’un accompagnement de la part du gouvernement .

Le soutien réalisé par les travailleurs de milieu s’inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Québec pour rejoindre les personnes aînées en situation de vulnérabilité par des stratégies de repérage, d’accompagnement et de consolidation d’intervention entre le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes de la communauté qui agissent auprès d’elles.

Source : Hugo Paquette, Conseiller politique, Circonscription de Bertrand: 819-326-1020

Renseignements : Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé: 418 446-5911