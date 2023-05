Dernier hommage à Marcel Kretz

Espace chef :

Louise Duhamel et Josée Morasse

Le 18 avril dernier, j’ai eu la chance d’assister à un événement en l’honneur de feu le chef Marcel Kretz, organisé par Josée Morasse, anciennement chef exécutive de La Sapinière, maintenant enseignante à l’École hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle et résidente de Val-David.

Josée souhaitait marquer ainsi sa longue amitié avec le chef et l’excellence de son parcours professionnel, et souligner son héritage pour les générations futures. Voici le commentaire que Josée a bien voulu rédiger pour notre journal.

Bonne lecture.

_________

« J’ai fait la rencontre de Marcel Kretz au début des années 2000, par l’entremise de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec. Tout de suite, je suis tombée sous le charme du maestro. Toujours calme, l’œil pétillant et plein d’anecdotes à raconter, Chef Kretz respirait la passion pour la cuisine.

Par la suite, j’ai côtoyé Marcel dans notre petit patelin de Val-David où nous étions presque voisins. On se rencontrait à l’occasion au lac Doré alors qu’il pratiquait une de ses activités préférées, la natation. On se côtoyait aussi au Marché d’été de Val-David, où il aimait rencontrer les producteurs et discuter avec les villageois.

Chef Kretz a façonné la cuisine du Québec en mettant en valeur les produits locaux et en encourageant les petits producteurs du coin. Il a été le précurseur de la cuisine régionale du Québec.

Toute sa vie, il a milité pour faire la promotion et la valorisation du métier de cuisinier et de tous les métiers de bouche. Dans son sillon, il a entraîné et inspiré plusieurs générations de cuisiniers et de pâtissiers. Il a marqué la gastronomie québécoise et canadienne. Il a agi à titre d’ambassadeur en étant capitaine des équipes nationales du Québec et du Canada, entraîneur des Olympiades culinaires, et j’en passe. Il a reçu la médaille du mérite de la restauration, la médaille de l’Assemblée nationale et l’Ordre du Canada. Tout au long de sa carrière, Chef Kretz a évoqué l’importance du respect et la rigueur. C’est ce qu’il a pratiqué avec une main de fer… dans un gant de velours.

Chef enseignant, Marcel Kretz avait aussi la passion pour la transmission des connaissances. Il a enseigné à l’École hôtelière des Laurentides dès son ouverture, il y a 40 ans. Il aimait dire qu’un chef est avant tout un formateur.

À l’occasion de la soirée hommage pour ce grand chef, une plaque honorifique a été dévoilée. À l’École hôtelière, un atelier de cuisine porte désormais son nom.

C’est dans une ambiance conviviale que sa famille, ses amis et ses collègues ont pu échanger et partager leurs souvenirs. Nous avons eu droit à de nombreux témoignages et messages d’amour et de respect de la part des invités. En tout, 65 convives ont pu vivre une expérience mémorable. Les hors-d’œuvre et le repas ont été préparés avec brio par les élèves de cuisine, sous la supervision de leur enseignant. Un hommage a aussi été rendu à son épouse, madame Nicole Rochon Kretz, q ui a su épauler son mari au long de sa carrière tout en élevant sa famille. La soirée s’est terminée sur une note de légèreté et d’amour, avec le discours de M. Philippe Belleteste, qui a côtoyé le chef Kretz pendant de nombreuses années, tant à l’hôtel La Sapinière qu’à l’École hôtelière des Laurentides.

Kretz aurait été enthousiaste de savoir que la relève est là et qu’elle sera présente à la 16eédition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui ont lieu ces 11 et 12 mai à Québec. En effet, Annabel Lebeault, résidente de Val-Morin et élève de l’École hôtelière des Laurentides, représentera notre belle région dans la catégorie cuisine. Tout comme le Chef Kretz, Annabelle démontre persévérance et rigueur depuis ses débuts d’entraînement en janvier dernier. On lui souhaite bonne chance pour qu’elle puisse poursuivre et participer à la compétition nationale de Winnipeg, qui se tiendra à la fin du mois de mai, puis, qui sait, se rendre jusqu’à Lyon en 2024 pour le Mondial des métiers.

La vie suit son cours. Chef Kretz, reposez en paix! »