Exclusivement dans Ski-se-Dit : Piste cyclable prise 2

Phil Shaw

Je trouve qu’il n’y a pas assez de pistes cyclables sécuritaires et conviviales au cœur des Laurentides. Le mois dernier, j’ai mentionné que nous avions besoin de plus de pistes cyclables dans notre région autour de Val-David, mais il y a aussi un besoin criant pour plus et de meilleures pistes cyclables dans la partie sud des Laurentides autour de Rosemère. Rosemère devrait créer une piste cyclable viable allant d’est en ouest le long du chemin de la Grande-Côte entre Lorraine et Boisbriand, et elle devrait également construire une nouvelle piste cyclable allant du nord au sud le long de la 117 reliant Laval et Sainte-Thérèse.

De plus, il y a un grand besoin de pistes cyclables sécuritaires et conviviales autour de Tremblant et autour de Mont-Laurier. La ville de Mont-Tremblant devrait se raccorder avec Huberdeau et Arundel à l’ouest et Saint-Donat à l’est.

Mont-Laurier devrait également construire une piste cyclable pour rejoindre Maniwaki à l’ouest et Sainte-Anne-du-Lac au nord-est.

Ayant couvert toutes nos grandes villes des Laurentides, je crois que nous pourrions créer des arrêts pour vélos avec des supports verrouillables, des épiceries et restaurants santé, et des hôtels conviviaux pour les cyclistes. Oui, des hôtels bike friendly qui sont propres, calmes et abordables. Ces hébergements cyclotouristiques pourraient être situés directement sur le P’tit Train du Nord ou sur des pistes cyclables nouvellement asphaltées. En d’autres termes, la région des Laurentides devrait prendre les choses en main et donner l’exemple au reste de la province et du pays et innover pour créer une culture du vélo viable dans laquelle ce sport est sécuritaire, amusant et un moyen souhaitable de se déplacer de ville en ville. Le vélo pour le fitness, pour les voyages et pour le tourisme. En réorganisant complètement la culture cycliste ici dans nos Laurentides, nous augmenterons également la pratique des autres sports similaires, comme le patin à roues alignées, la planche à roulettes et le ski à roulettes, pour n’en nommer que quelques-uns.

J’attends avec impatience le jour où les gens utiliseront les pistes cyclables pour aller à l’école, au travail, pour faire leur épicerie, aller à la poste et à la bibliothèque ou simplement pour jouer ou s’entraîner. L’enjeu socioéconomique dépend de ce que nos élus décident de faire avec le manque de pistes et infrastructures cyclables. Peut-être que le gouvernement Legault pourrait éventuellement donner des incitatifs monétaires pour ceux qui utilisent le vélo comme moyen de transport. Ceci aurait pour effet que de plus en plus d’institutions et corporations privées suivraient avec des fonds pour ceux qui prennent leur vélo plutôt que leur auto. J’aime bien aller au bout de mes pensées imaginatives, et pourquoi pas plus loin!!!