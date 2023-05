Le monde libre et éclaté de Mali Obomsawin

Humeurs musicales no 14 :

Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

Avant de prendre connaissance du programme de l’édition 2023 du Festival international de jazz de Montréal, je n’avais jamais entendu le nom de Mali Obomsawin, jeune contrebassiste et activiste dont le premier album, Sweet Tooth, m’a drôlement impressionné. Dédiée au peuple W8banaki, l’œuvre de jazz d’avant-garde s’éclate par sa puissance, sa richesse harmonique, sa créativité et sa poésie en langue abénaquise. Membre de la communauté d’Odanak même si elle est née et a grandi aux États-Unis, Mali se réclame en partie du travail des plus anciens comme la grande chanteuse et documentariste Alanis Obomsawin. D’elle, Mali a adapté à sa manière la chanson Odana parue sur son album Bush Lady de 1985. Alanis précisait que la chanson avait été écrite par un « vieux » du village, Louis Gill. La transmission, tsé…

Sweet Tooth, album de jazz innovateur conçu en trois mouvements comme autant de rappels à l’histoire. Avec sa musique parlée en langue abénaquise, richement rythmée par un sextet de haut niveau, l’album s’adresse d’abord aux oreilles averties, voire musclées. Les critiques ont été drôlement élogieuses sur la scène internationale, dont celle du prestigieux Guardian. J’ai tellement hâte de voir et d’entendre Mali Obomsawin le 7 juillet 2023 au Festival international de jazz de Montréal.