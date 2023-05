Renée-Claude Gélinas, no 77

Joueuse, membre du comité fondateur et aide-entraîneuse

Les Palettes roses

Val-Morin

Depuis nos tout débuts, la promotion du hockey au féminin par l’exemple est notre mission! Nous avons donc rapidement organisé des événements annuels pour initier des jeunes filles, des adolescentes et des femmes à la pratique de ce merveilleux sport. Au fil du temps, avec la précieuse collaboration de La Colombe, nous avons obtenu des subventions de Loisirs Laurentides. Nous avons ainsi acheté des chandails et de l’équipement pour que l’initiation soit gratuite et accessible à toutes.

Il faut dire que ces événements sont des succès foudroyants! Les estrades sont bondées de partisan.e.s qui assistent aux premiers coups de lames de leurs filles, sœurs et mères. Or, après ces soirées hautes en émotions, il n’y avait qu’une seule ombre au tableau. Plusieurs jeunes joueuses, les yeux en étoiles, le toupet collé sur le front par la sueur du bonheur et les joues rougies par l’effort, nous demandaient invariablement : « Quand est-ce qu’on rejoue? » Et avec hésitation et tristesse, on répondait : « On ne sait pas… Il n’y a pas d’heures de glace disponibles pour l’instant. »

Fin septembre 2022, c’est le grand jour! Après d’innombrables démarches, de représentations politiques et d’heures de planification, les Mini-Palettes peuvent enfin exister.

« Salut, as-tu déjà joué? Non, toi? Une fois l’an passé avec les Palettes. Moi, je m’habille pour la première fois et je ne sais pas trop patiner, je suis un peu stressée. Non, tu vas voir, sont pas stressantes! »

Coach Véro et toutes les assistantes se promènent dans le vestiaire, répondent aux questions, ajustent une pièce d’équipement, replacent un casque ou une mèche de cheveux rebelle qui bloque la vue et rassurent les plus timides. L’ambiance est électrisante. Voir plein de petits hockeys, palette tapée en rose, alignés le long de la porte, c’est juste… du bonheur!

C’est enfin le temps de sauter sur la glace : rires, chutes, patins hésitants, tout est là pour une belle saison. Coup de sifflet, on se réunit au centre. Les consignes sont données et le premier cri d’équipe est lancé : « Les Palettes Go, Les Palettes Go, Les Palettes Go Go Gooo hoO! »

Pour ces nouvelles joueuses, tout est à apprendre et tout est déjà là! Le plaisir, la camaraderie, l’effort individuel et de groupe, la récurrence dès le jeune âge d’un sport collectif et tellement plus.

Cette année, nous avons eu 63 jeunes débutantes de 7 à 12 ans, sur 3 plages horaires. Nous avons fourni de l’équipement à 45 d’entre elles. Plein de bénévoles se dévouent à chaque pratique. Nous sommes choyées!

La fin de la saison approche, et votre présence pétillante va nous manquer. On se prépare déjà pour la prochaine saison. On veut augmenter notre offre! En attendant, il y aura l’annuelle fête de la Célébration du hockey au féminin le 10 juin et le premier camp de jour de hockey pour filles du 17 au 21 juillet!

On ne pouvait attendre trop longtemps jusqu’à l’automne notre dose hebdomadaire de sourires!

