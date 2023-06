LETTRE OUVERTE – La conservation du lac la Sapinière : un enjeu municipal important 

Isabelle Boudreau

Depuis près de 100 ans, le lac la Sapinière fait partie de l’identité et de l’univers de Val-David. Mais, depuis 2021, le lac a disparu en raison de l’abandon du barrage. Pourtant, le barrage a rendu service à la communauté en créant un magnifique lac, des milieux humides riches en biodiversité et un paysage de grande qualité au cœur du village.

Le barrage du lac la Sapinière

En 1933, Léonidas Dufresne avait trouvé l’endroit idéal pour construire son barrage afin de créer le lac et le domaine de la Sapinière. Les milieux humides existants ont alors pris de l’ampleur et les méandres en amont du lac se sont élargis. On pouvait y faire du canot, tout en admirant la nature. Le lac est devenu source de vie. Ainsi, au nord du lac, le barrage a créé de jolis étangs où plusieurs espèces, comme les grenouilles, ont élu domicile.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’histoire du domaine de La Sapinière.

Depuis 2021, sans le barrage et sans le lac, les milieux humides en amont du lac et dans les méandres ont beaucoup diminué. Il y a moins d’oiseaux et moins de grenouilles. Je n’ai plus revu de libellules, alors qu’elles foisonnaient auparavant. En fait, les grenouilles et les libellules sont bénéfiques, puisque, notamment, elles se nourrissent d’insectes piqueurs. Ceux-ci ont d’ailleurs beaucoup proliféré dans ce milieu perturbé.

Or, il est à noter que la Municipalité est éligible à une généreuse subvention pour la réfection du barrage et pour l’étude d’évaluation de la sécurité. Cette aide financière est offerte aux municipalités depuis 2018 afin de contrer la disparition des lacs de barrages au Québec.

Conservation des milieux humides et hydriques

Actuellement, la conservation des milieux humides (étangs, marais, tourbières) et hydriques (lacs, cours d’eau) est sur toutes les lèvres. On reconnaît de plus en plus leur rôle dans le maintien de la biodiversité et pour la protection du territoire.

On assiste en effet à un éveil collectif, et plusieurs municipalités font des efforts pour conserver et restaurer ces milieux naturels. Rappelons que l’objectif du ministère de l’Environnement est d’aucune perte nette de ces milieux.

Enjeux écologiques, sociaux et économiques

Les avantages de procéder à la réfection du barrage du lac la Sapinière sont nombreux. Actuellement, on ne peut plus admirer la vue du lac et on constate une perte d’habitats et de biodiversité. Les riverains ont vu leur qualité de vie diminuer grandement. Une perte significative de la richesse foncière du secteur de la Sapinière est à aussi considérer. De plus, le territoire du lac est devenu une vaste plaine traversée d’un ruisseau, sur laquelle aucun développement ne pourra être réalisé. En effet, il est interdit d’intervenir ou de bâtir dans un lac, ni même dans le lit d’un lac desséché.

L’un des rôles de la Municipalité est de protéger les milieux humides et hydriques de son territoire. La solution serait qu’elle demande l’expropriation du lac et du barrage pour des raisons environnementales et qu’elle procède à la réfection du barrage à l’aide de la subvention gouvernementale. Cependant, il est urgent d’agir, car l’environnement du lac se dégrade rapidement. Souhaitons que nos dirigeants prennent part dès maintenant à cet effort collectif de protéger les milieux naturels qui nous entourent.

NDLR Lettre ouverte publiée telle quelle.