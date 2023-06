Pierre Gougoux, un sherpa de chez nous qui fait vivre nos montagnes

Le réseau de plein air niché dans les Chic-Chocs de Sainte-Agathe-des-Monts (oui, oui, c’est bel et bien cartographié ainsi!) est très apprécié pour la beauté de ses sentiers patrimoniaux. Pierre Gougoux, un des administrateurs du réseau, fait d’ailleurs vivre chaque année à plusieurs centaines de jeunes, soit nouvellement arrivés au Québec ou ayant des défis sur le plan de la santé mentale, l’expérience de ressourcement qu’offre ce lieu montagneux. En effet, ayant un partenariat avec les classes de francisation du secteur des adultes à Saint-Jérôme ainsi qu’à Mont-Tremblant, Pierre partage maintenant sa passion pour la nature avec des néo-Québécois provenant des quatre coins de la planète! Il reçoit aussi des groupes de jeunes affiliés avec l’hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine, en plus d’accompagner plusieurs enseignants en plein air du grand Montréal ayant des élèves issus d’une population immigrante.

Cet octogénaire, qui a effectué dans sa carrière de professeur de plein air au cégep une cinquantaine de voyages en hautes montagnes (du Népal aux Alpes, en passant par le Maroc et l’Amérique du Sud), transmet aujourd’hui son amour de la nature et de ses bienfaits chez lui, dans les petites Alpes laurentiennes. Découvrir la montagne avec M. Gougoux, c’est entendre les jeunes rire aux éclats en sentier, se sensibiliser aux bénéfices des forces de la nature et découvrir le plein air comme force communautaire, par l’entraide et l’esprit d’équipe déployé. Bien sûr, les retombées sont transférées ensuite pour favoriser l’acclimatation, l’intégration, la persévérance scolaire et la diminution de l’anxiété. À l’aube de ses 80 ans, Pierre Gougoux continue d’être une noble figure d’inspiration pour sa communauté.

Hélèna Smolla-Déziel