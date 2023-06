Tendimane, par amour

Portrait de femme

Josée Pesant et compagnie

Voici un récit peu ordinaire. À l’heure où le métier d’enseignant.e semble si difficilement prisé par les étudiant.e.s, les protagonistes de cette histoire font la preuve qu’en matière de pédagogie, la générosité, l’engagement et l’audace demeurent des qualités dominantes. Sur tous les terrains.

Au début, ils étaient sept : vingt ans plus tard, ils sont toujours là, plus engagés que jamais.

Josée Pesant enseigne depuis 2004 dans les Laurentides. C’est en 1991 qu’elle obtient son baccalauréat en animation et recherches culturelles. Ces études se terminent par un stage au Carrefour international, un organisme de coopération pour l’égalité des femmes et des filles, et pour l’élimination de la pauvreté en Afrique. Séduite par les défis que représente ce combat, elle réalisera par la suite un projet d’initiation à la coopération internationale avec ce même organisme en 1994.

Mais au moment du stage avec Carrefour, dans son équipe, ils sont sept Québécois.es avec la même motivation : aller vivre un séjour d’intégration dans un village au Sénégal. Ils iront à Tendimane, un village situé en pleine brousse, dans la région de Casamance, dont la subsistance est assurée par la production de riz, d’arachides et le maraîchage. Pendant deux mois, les sept compagnons vivront avec les habitants du village et partageront leur quotidien. C’est ainsi que se tisseront des liens très forts avec les villageois.

De retour au Québec, et très motivée à garder le contact avec le village, l’équipe s’emploiera à faire lever des fonds pour soutenir un projet d’aide durable. Cet engagement, depuis 2001, se poursuit. Les sept copains et leurs familles évaluent périodiquement les besoins pour assurer la survie de la communauté et envoyer des arrhes, par le biais de l’organisme informel qu’ils ont créé, Unis pour Tendimane.

C’est ainsi qu’ils ont pu financer l’achat de deux décortiqueuses à riz, ce qui a permis d’alléger les tâches des femmes. Et surtout de générer des revenus en louant ces machines agricoles, ce qui leur a éventuellement permis d’en acheter deux autres. Le cours d’entretien de ces machines a aussi été offert à un jeune du village. Par la suite, les frais pour le branchement à l’eau courante et à l’électricité de chaque maison du village ont également été couverts…

Projet majeur

Mais pour Josée et ses amis, le dernier projet, qui a démarré en 2019-2021, est celui dont ils sont les plus fiers. Tendimane est une communauté de 600 habitants avec des moyens modestes. Cependant, ils ont un grand désir d’améliorer leurs conditions de vie et comprennent l’importance d’instruire les enfants. Voyant certains bâtiments de l’école en grande partie détériorés, les villageois ont fait appel à nos sept amis, lesquels ont commencé les démarches pour la construction d’un nouveau bâtiment qui contiendrait deux salles de classe. Deux ans plus tard, retardé par la pandémie, le projet a vu le jour.

Il fut accepté au cours de l’année 2019 et réalisé à l’automne 2021 par le groupe d’étudiants en génie du PRÉCI de l’ETS, en collaboration avec Ingénieurs sans frontières et les firmes montréalaises d’architecture Ædifica et WSP Global inc., services professionnels et conseil dans le domaine de l’environnent bâti naturel, pour la construction du bâtiment de deux classes et l’ajout d’un lieu de rassemblement couvert. Les sept amis ont contribué financièrement à environ 10 % du montant final de la construction de l’école, et le village a assuré l’accueil et la subsistance des ingénieurs.

Voyage 2023

En janvier et février 2023, Josée Pesant, accompagnée de son amoureux, Philippe Malo, est partie rencontrer les villageois afin d’obtenir des informations sur les travaux urgents à réaliser au village et sur le site de l’école. Josée et Philippe ont séjourné chez une famille d’enseignants et ont été accueillis comme des enfants du village. Ils ont participé à de nombreuses activités de leur quotidien : cuisine, marché, lessive, visite des vergers, thé, jeux, danses, repas, cérémonies religieuses, et plus encore. Cela a contribué à resserrer un peu plus les liens entre le village et le groupe de Québécois, de plus en plus nombreux, qui sont aussi tombés amoureux de ce village du Sénégal.

Pour info : Unis pour Tendimane sur Facebook et sur le site du PRÉCI.

(Propos recueillis par Suzanne Lapointe. Rédaction : MPS)