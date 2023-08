Marlène Gosselin

La peau est le premier organe en contact avec l’environnement et, par conséquent, susceptible de recevoir les agressions chimiques (pollutions), physiques (rayonnement UV) et biologiques (bactéries pathogènes) du quotidien.

Comment s’appelle le bouclier protecteur de notre peau? Le microbiome cutané!

Un microbiome est la totalité des microbes vivant dans et sur le corps; il se compose de bactéries, de virus et de champignons. La peau d’un adulte héberge en moyenne 1000 milliards de bactéries et 1000 espèces de champignons et virus. Notre microbiome dépasse même le nombre de nos propres cellules – il y a beaucoup plus de gènes microbiens que de gènes humains. Ces micro-organismes ne sont pas seulement des colocataires passifs, ce sont des facteurs importants pour notre santé.

La plupart d’entre nous connaissent le terme « microbiome » en ce qui concerne l’intestin. Cependant, le microbiome fait référence à tous les micro-organismes du corps, et la peau possède également son propre microbiome. Chaque personne possède un microbiome unique. Le microbiome de la peau joue un rôle vital dans la santé globale de notre peau et contribue de manière significative à la protection contre les problèmes de peau. Notre système immunitaire est directement influencé par ce biofilm; il est donc extrêmement important de maintenir un microbiome sain. Ces bonnes bactéries sont sur un pied d’alerte à la surface de la peau et s’élèvent contre les bactéries pathogènes susceptibles de la mettre à mal ou, pire, de l’intoxiquer. On comprend donc que c’est lorsque tout cet écosystème de défense s’affaiblit et perd son équilibre que les infections cutanées surgissent et nous accablent, de l’eczéma à la dermite séborrhéique, en passant par l’acné et le psoriasis.

Le microbiome se développe immédiatement après la naissance, lorsque le nouveau-né entre en contact avec le monde extérieur. Une population diversifiée de bactéries colonise rapidement la peau. Cette colonisation est importante pour le développement du système immunitaire du nouveau-né, elle prépare et renforce sa peau qui sera confrontée aux nombreuses influences extérieures. Ces bactéries agissent comme première ligne de défense.

Le pH naturel de la peau

Le terme pH signifie « potentiel d’hydrogène » et réfère à l’activité des ions hydrogène dans une solution aqueuse. Le niveau de pH de toute solution est mesuré sur une échelle numérique de 0 à 14, 7 étant considéré comme neutre. En ce qui concerne la peau, la surface et les couches supérieures, elles sont naturellement acides avec un pH moyen de 5,3.

L’équilibre du pH de la peau varie légèrement en fonction de divers facteurs tels que le sexe, l’âge et la zone du corps. Le pH cutané joue également un rôle important dans la santé de la peau et il est la clé de la barrière protectrice de la peau. Le pH de la peau neutralise les tensioactifs agressifs, permet l’élimination des cellules mortes de la peau (processus connu sous le nom de desquamation) et crée l’environnement optimal dans lequel la flore naturelle de la peau évolue.

Lorsque le pH de la peau change, sa fonction de barrière protectrice est vulnérable, car le microbiome est affecté par cette modification. La perte d’eau augmente et la peau s’assèche, ce qui la rend plus sensible aux irritants externes, en plus de créer de l’inflammation à la surface de la peau. Un nettoyage doux est également bénéfique pour le microbiome cutané lorsqu’il s’agit de savons pour la douche et de nettoyants pour le visage. Un nettoyage doux maintient l’équilibre naturel du pH de la peau, permettant un environnement optimal pour un microbiome sain tout en rendant la peau moins sensible et plus résistante aux agressions extérieures. Évitez donc les démaquillants, les savons et les nettoyants aux formules trop alcalines ou détergentes.

Le mois prochain, nous poursuivrons sur ce sujet avec des trucs et des ingrédients actifs à privilégier.

Un bel été, et prenez soin de vous et de votre peau!

