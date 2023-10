Campagne de soutien – Votre journal a besoin de vous!

Pourquoi une collecte de fonds?

Depuis ses premières parutions en format 8,5 x 14 imprimés à la Gestetner au début des années soixante-dix, et plus professionnellement en format tabloïd depuis bientôt vingt ans, le journal Ski-se-Dit s’est taillé une place enviable dans l’environnement médiatique des Laurentides.

Comme beaucoup d’autres médias aujourd’hui, notre journal est secoué par les changements climatiques particuliers au domaine de la presse. Les journaux communautaires, dont l’importance pour refléter la vie dans les régions est reconnue par tous, subissent plus durement encore « l’effet de concentration numérique » actuelle.

Pour atteindre des tirages de 15 000 exemplaires comme le journal Ski-se-Dit dans notre région, il faut miser sur un minimum d’annonceurs et sur un coût de production raisonnable. Pour les annonceurs, nous sommes bien entourés. Pour les coûts de production, c’est une autre affaire : l’équipe de production du journal a beau être essentiellement composée de bénévoles, la hausse brutale des coûts du papier, de même que le tsunami qui englobe le réseau de distribution Publisac nous mettent en difficulté.

À titre d’exemple, imprimer 15 000 exemplaires du journal en juillet 2022 coûtait autour de 5500 $. En juillet 2023, avec un même budget, on ne peut en imprimer que 6000!

La Presse et les grands médias ont depuis plusieurs mois abandonné la distribution d’une version papier de leur quotidien essentiellement pour cette raison : le papier est trop coûteux. Or, en région, les journaux communautaires ont encore absolument besoin du papier pour rejoindre leurs lecteurs et leurs annonceurs; une majorité de lecteurs, surtout chez les personnes plus avancées en âge, ne sont pas familiers avec le numérique et n’aiment pas lire leur Ski-se-Dit sur un écran. De même, les annonceurs tiennent à la distribution d’un tabloïd imprimé, car ils ont ainsi la certitude d’atteindre leur public.

Aujourd’hui, avec l’aide de nos lecteurs qui participent à notre campagne de sociofinancement, le journal Ski-se-Dit a pris la décision de continuer la distribution en format papier dans les principaux points de dépôt suivants :

BMR Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts | Caisse Desjardins Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts | IGA Sainte-Agathe-des-Monts | IGA Sainte-Adèle | Metro Val-David | Metro Sainte-Agathe-des-Monts | Metro Sainte-Adèle | Pharmacie Jean Coutu Sainte-Agathe-des-Monts | Pharmacie Uniprix Sainte-Agathe-des-Monts | Pharmacie Familiprix Val-David | Lortie & Martin Sainte-Agathe-des-Monts | Maxi Sainte-Agathe-des-Monts | Marché Val-Morin

Quelques exemplaires du journal Ski-se-Dit sont également mis à la disposition de la clientèle dans d’autres lieux publics et commerces de la région qui en font la demande. Nous espérons que nos lecteurs auront à cœur de soutenir financièrement notre journal.

L’information régionale a besoin de nous, comme nous avons besoin de vous. Merci d’être là aujourd’hui. Nous trouverons d’ici quelques mois une nouvelle manière de vous faire parvenir gratuitement votre journal Ski-se-Dit.

La rédaction, juin 2023