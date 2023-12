Le sympathique Général Café d’Angèle Brazeau

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

Angèle Brazeau ouvrait son Général Café le 29 mai 2013, juste avant la naissance de sa première petite fille… 10 ans déjà! Grande voyageuse, la nouvelle propriétaire a fait le tour du monde pendant de nombreuses années avant de se fixer à Val-David il y a vingt ans à l’occasion d’un travail comme assistante-directrice à l’auberge du Chalet Beaumont. Elle a cumulé une expérience concrète dans la restauration en travaillant dans divers cafés et bistrots à Montréal et à l’étranger, puis au Mouton Noir pendant quelques années.

Au moment où le café atteignait enfin son erre d’aller, la COVID s’est abattue sur le monde… Le Général Café a dû s’adapter rapidement et modifier sa formule pour réussir à rester ouvert durant toute cette période difficile. En offrant à sa clientèle la possibilité de faire sa commande et de la recevoir à une fenêtre donnant sur sa galerie et en observant attentivement les différentes consignes imposées dans ce contexte, le Général Café a traversé cette pandémie éprouvante sans trop perdre de plumes. Il fut même complètement redécoré par la suite, pour aider à effacer les relents de ce triste épisode. Selon Angèle, un café comme le sien, c’est un peu comme le perron de l’église autrefois. Des gens de toutes générations et de tous âges s’y rencontrent et y échangent des nouvelles, des expériences et des idées. Ouvert tous les jours de la semaine et de nouveau ouvert les dimanches, le café accueille des mamans avec leurs enfants, des grands-parents avec des amis, des jeunes avec leurs ordinateurs, des passants curieux et des touristes qui osent sortir un peu des sentiers les plus fréquentés. Le menu du café est ouvert à tous, que l’on mange de la viande, qu’on soit végétarien ou végan, qu’on ait des besoins spéciaux ou non.

Excellents cafés, chocolats chauds ou laits d’or, matchas, laits de toutes sortes accompagnent les muffins et pâtisseries maison préparés chaque semaine sur place par la maman d’Angèle pendant que son papa s’affaire dans le petit parc aménagé pour les enfants à côté de son commerce. Angèle Brazeau adore les enfants et elle s’est rendu compte, devenue maman, qu’il était parfois difficile d’aller au restaurant avec des petits. Elle a donc organisé son espace intérieur et extérieur pour les accueillir sans problème. Ce café dégage un esprit de famille chaleureux et réconfortant où il arrive que les parents d’Angèle, ses enfants, de nombreux clients et son personnel se côtoient dans la bonne humeur et les odeurs réconfortantes de produits frais et le plus souvent locaux. Une alimentation saine dans un décor joyeux et familier, un personnel aimable et chaleureux comme leur patronne énergique, mère de deux jeunes enfants, femme d’affaires avisée, constituent les secrets de la réussite de ce Général Café, généralement rempli et toujours accueillant.