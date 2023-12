Musique : Hommage choral à Karl Tremblay et aux Cowboys Fringants

Louis Babin

Compositeur, Directeur musical et artistique, Ô Chœur du Nord,

Les Chanteurs de la Place Bourget, Chœur Tremblant

Il me vient en tête cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes; il n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des relations humaines. »

La musique, la vie, les émotions, les rires, les pleurs, tout se mélange, puis vient un événement qui frappe l’imaginaire collectif comme un raz-de-marée, un tsunami aussi vif qu’imprévu…

Sans les avoir suivis, sans vraiment les connaître, je connaissais des Cowboys Fringants plusieurs de leurs chansons. Mon vieux chum Ivanhoe Jolicœur a même joué de la trompette pour eux pendant quelques années. Peu de versions pour chorale de leurs chansons se retrouvent sur YouTube, et peu de partitions pour chœurs sont disponibles. Je suis certain pourtant qu’il y aura une explosion de prestations offertes par des ensembles vocaux au cours des mois à venir. Reste que la version la plus touchante est celle formée de la foule nombreuse qui chante à la place de Karl Tremblay lors de sa dernière apparition publique au Festival d’été de Québec. Difficile d’être insensible face à cette vague d’amour. C’est la magie d’un groupe, d’un interprète, d’un artiste, d’un être humain comme Karl Tremblay qui aura marqué le cœur et l’âme de toute une génération de Québécois et de francophones outre-mer.

Bonne écoute!