Quel bon vent vous amène? no 1

Cette expression de bienvenue, quand on ignore la raison de la visite, s’applique bien à cette nouvelle chronique. J’ose espérer que vous m’aiderez à l’entretenir, car j’aurai besoin de vous. Vous pourrez m’écrire, me téléphoner ou m’inviter à vous rencontrer et cela me fera le plus grand plaisir.

Après avoir écrit pendant 29 mois sur ma patrie d’adoption, Sainte-Adèle, j’ai le goût de revenir à mes racines pour explorer ce qui se passe à une douzaine de kilomètres de chez moi. Observer une œuvre à une certaine distance nous permet d’observer de précieux et singuliers détails que nous n’aurions peut-être pas soupçonnés.

Je constate, sur les réseaux sociaux, que l’engouement pour Val-David est encore d’actualité. Nombre de personnes cherchent à s’y établir. Et le mot « recherché » est particulièrement approprié puisque c’est, semble-t-il, aussi rare d’observer un nid d’hirondelle dans ce vallon laurentien que de repérer une aiguille dans une botte de foin. Remarquez, j’ai de l’expérience, n’ayant rien trouvé moi-même, quand j’ai vendu ma maison, et après avoir essayé en vain de dénicher un petit logement abordable, j’ai dû me résoudre à chercher ailleurs.



Mais il y a une différence fondamentale entre ce que je privilégiais (personne âgée désirant demeurer dans son patelin) et ce que je vois comme recherches sur les réseaux sociaux. Ce sont souvent de jeunes couples ou des personnes seules mais dans la fleur de l’âge, capables de travailler, autonomes et responsables. Il y a bien sûr quelques rêveurs qui pensent y découvrir le paradis et le nirvana… mais que serait Val-David sans ces êtres d’exception?

Alors, je m’adresse à vous, lecteurs du Ski-se-Dit :

Pourquoi êtes-vous venus vous établir à Val-David? Tout récemment? Depuis plus longtemps? Depuis toujours? Ou bien pourquoi cherchez-vous à vous y établir?

Quelles sont ou quelles étaient vos motivations? Il me semble que ce serait important, par exemple, pour une administration municipale, de savoir où se situe l’intérêt attractif de son village? Entre parenthèses, vous savez que Val-David portera le nom de village même en devenant une ville? Cela fait partie de son nom intrinsèque que le directeur général de l’époque, André Desjardins, tenait à préserver : « Municipalité du village de Val-David », et vous savez aussi que notre mairie porte le nom de « mairie » et nom d’hôtel de ville? Bon à savoir, quand on recherche les détails dans une œuvre d’art.

Donc, c’est une invitation que je vous lance. Dites-moi pourquoi vous désirez vous établir à Val-David? Ou pourquoi vous vous y êtes établis?

Nicole Davidson

819 325-0444

nicoledavidson743@gmail.com