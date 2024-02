Notre collaborateur Louis Babin, compositeur et actuellement directeur musical et artistique des chorales Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la Place Bourget et Chœur Tremblant, verra son concerto pour violon commandé en 2015 par une violoniste française présenté pour la première fois à Montréal ce 27 février prochain à la salle Pierre-Mercure. On peut encore réserver des places à la billetterie de l’OCM :

https://orchestre.tuxedobillet.com/main/phoenix/20240227193000