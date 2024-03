Coups de cœur artistiques de Marie

Évènements à voir et artistes à découvrir! Tout près de chez nous ;))

Pascal Champagne, artiste en arts visuels et résident de Val-Morin, a étudié en design multimédia et en infographie. Travaillant principalement la peinture et le bois, il s’inspire du mouvement dans ses œuvres. Découvrez cet artiste unique : www.pascalchampagne.com

Marie-Pierre Tremblay, artiste photographe et résidente de Val-Morin, a un portfolio bien rempli! Nombre de concerts, photos de finissants et d’événements sportifs, des danseurs de l’école A.-N.-Morin, immobilier et tant d’autres. Découvrez ses nombreux talents à www.mariepierretremblay.com.

Le pub La Chèvre, à Saint-Adolphe-d’Howard, présente Vé et Jessica Charlie, deux artistes auteures-compositrices qui unissent leurs mondes musicaux. Découvrez leur féminité le 9 mars à 20 h lors de ce parcours à travers leurs chansons.

Le petit avare sera présenté le 17 mars à 15 h au Théâtre du Marais. S’adressant à un jeune public, cette initiation à l’univers de Molière est une production du Théâtre du Gros Mécano. Avec humour, cette pièce pose un regard grinçant mais actuel sur nos travers.

The North Funk, groupe né d’une passion commune pour la musique, sera en spectacle au Mouton noir le samedi 30 mars à 21 h 30. Du funk moderne et tout ce qui groove! Ne manquez pas ces musiciens talentueux de Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts, fiers représentants de notre belle région.

Pierre Flynn sera la scène du Patriote, à Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 avril avec son spectacle Sur ma route.

Le 23 février, Isabelle Germain Vigneau, connue sous son nom d’artiste Burlesk’art, a tenu le lancement de son tout nouveau recueil de poèmes intitulé Poésie de ruelle. Artiste multidisciplinaire, cette comédienne polyvalente et poète vit à Val-David. Pour obtenir un exemplaire : www.poesielaurentides.com