La fée Morrigane et les Folks de Val-David – 1 de 10

Le journal Ski-se-Dit est fier de présenter cette série de 10 épisodes d’un conte de fées écrit et illustré par Gilles Parent, résident de Val-David et homme aux multiples talents.

Parents, grands-parents, professeurs, éducatrices… partagez cette lecture avec vos jeunes de 7-12 ans. Parions qu’ils raffoleront de cette histoire qui se passe entre l’Irlande et ici même, à Val-David.

RÉSUMÉ :

À la suite d’une catastrophe minière survenue chez le petit peuple des Folks à Val-David, le plus jeune d’entre eux, Nicolin, se trouve propulsé à une vitesse fulgurante dans l’île de Féerie, très loin en mer d’Irlande. Son arrivée soudaine et inattendue en ce lieu enchanté provoque un grand dérangement à la fée et reine Morrigane, qui y dort paisiblement depuis des centaines d’années. Couvert de poussière d’or et transportant une couronne royale du même précieux métal, Nicolin Folk est malgré tout accueilli au château de Féerie et remet la couronne d’or à la fée bienfaisante aux pouvoirs prodigieux et fantastiques.

Mais, ce faisant, Nicolin demeure très inquiet, car son compagnon de voyage aérien foudroyant, nommé le vieux Folk, a disparu durant l’envolée transitoire, et il est impératif de le retrouver; ce dernier est le seul à détenir le génie, la puissance, de sacrer à tout jamais la rutilante couronne d’or. Morrigane va user de ses pouvoirs magiques et expédier Nicolin dans une aventure aux rencontres fortuites, dont celle du magicien Merlin, et faire au mieux pour retrouver le vieux Folk, non sans certaines tribulations dans la cave d’une auberge bien celtique squattée par deux Léprechauns méfiants et un Cluricaun chafouin.