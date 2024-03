Santé et beauté : Beauté propre vs beauté verte

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Dans le rayon des cosmétiques, nous faisons face à un choix incroyable de produits. Quelle est la différence entre une gamme et une autre? Le but de cet article est de vous aider à démystifier les notions préconçues sur la beauté propre vs la beauté verte et de savoir quel type de cosmétiques nous utilisons sur notre peau au quotidien.

Le premier geste à adopter : mieux comprendre . Il est essentiel de lire la liste INCI des ingrédients sur vos produits (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient). C’est un langage international pour décrire la composition d’un produit cosmétique qui utilise le nom latin ou anglais des matières premières pour découvrir ce qu’ils contiennent. Voici quelques-uns des nombreux ingrédients que nous devrions éviter dans les produits de beauté : le BHA et le BHT, les colorants dérivés du goudron de houille, la DEA (diéthanolamine), le phtalate de dibutyle, les agents de conservation libérant du formaldéhyde, les parabènes, le parfum, les composés PEG (polyéthylène glycol), la gelée de pétrole, les siloxanes, le laurylsulfate de sodium et le triclosan. Ces ingrédients font partie de la liste des perturbateurs endocriniens, qui provoquent des changements hormonaux, des problèmes de fertilité et des éruptions cutanées, pour ne citer que quelques-uns des problèmes de santé que nous voulons éviter.

Soyez des consommateurs(trices) averti(e)s. Il est faux de croire que tous les produits chimiques sont nocifs pour le corps ou la planète simplement parce que ce sont des produits chimiques et que les ingrédients entièrement naturels sont bons pour nous simplement parce qu’ils sont naturels.

Nous pouvons définir la beauté propre comme des produits cosmétiques et de soins de la peau qui évitent d’utiliser des ingrédients susceptibles d’affecter la santé et le bien-être d’une personne ou de la planète. Par contre, cela ne signifie pas que le produit est nécessairement végétalien, recyclable, sans cruauté animale, respectueux de l’environnement. Des mots à la mode comme « écologique », « végétalien » et « propre » sont des termes non réglementés dans l’industrie de la beauté. Cela signifie que les entreprises peuvent utiliser ce type de langage sans avoir besoin de prouver qu’elles respectent ces normes.

La beauté verte, quant à elle, a pris d’assaut l’industrie cosmétique ces dernières années. En effet, les consommateurs modifient leurs habitudes pour choisir des produits respectueux de l’environnement . De l’approvisionnement des ingrédients jusqu’à l’emballage, la beauté verte est un mouvement vers la durabilité dans l’industrie cosmétique. C’est un engagement envers notre planète, soit de protéger ses ressources et ses habitants, et de prendre des décisions conscientes quant à l’impact que nous avons.

Recherchez ici le terme « biologique » et le logo « Biologique Canada » (organisme de certification), qui désigne les produits fabriqués avec des ingrédients cultivés et transformés selon un code réglementé qui interdit les pesticides, les engrais et les organismes génétiquement modifiés.

Voilà un aperçu qui, je l’espère, vous aidera à faire les meilleurs choix pour vous et pour notre planète bleue.

Bon mois de mars!

Référence : Fondation David Suzuki