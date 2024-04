3e édition du Festival de films d’auteur de Val-Morin

Le 3e Festival de films d’auteur de Val-Morin (FFAVM) est de retour du 1er au 5 mai 2024 et présentera des films inédits principalement issus de pays étrangers et exprimant des visions uniques. Le festival est déterminé à faire connaître certains films de qualité de cinéastes québécois et vivant dans les Laurentides. Le public aura ainsi l’occasion de découvrir ces œuvres exceptionnelles, dénichées un peu partout à travers le monde et au Québec.

Des invités de marque seront présents à Val-Morin. Parmi eux, Raven Jackson, de Los Angeles, Georgica Pettus, de New York, Cristina Grosan et Marek Novák, de la République tchèque, Fiona Gordon et Dominique Abel, de Nice (France) seront accompagnés des Québécois Denis Côté, Henry Bernadet, Isabelle Brouillette, Sara Bourdeau et François Jacob, pour ne nommer que ces noms.

C’est le mercredi 1er mai à 19 h au Théâtre du Marais que se tiendra la cérémonie d’ouverture avec la projection en première canadienne du film Un amor, de la réalisatrice basque Isabel Coixet.

La programmation inclut d’autres premières canadiennes qui seront accompagnées par les cinéastes : Mermer soyugu (Cold As Marble) d’Asif Rustamov (Azerbaïdjan), The Wrong Movie de Keren Cytter (États-Unis), All Dirt Roads Taste Of Salt de Raven Jackson (États-Unis), L’étoile filante de Dominique Abel et Fiona Gordon (Belgique), Běžná selhání (Ordinary Failures) de Cristina Groșan (République tchèque).

Consultez la programmation complète: https://ffavm.com

Les billets et passes festival sont présentement en vente:

https://lepointdevente.com/billets/ffavm2024