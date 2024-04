Michel Allard et Paul Carle, historiens

Un an après sa fondation en 1940, le club de ski de La Sapinière rejoint la cinquantaine de clubs de ski de Montréal et des Laurentides qui font partie de l’Union catholique interscolaire de ski. Ce regroupement organise des compétitions individuelles et en équipe pour la catégorie junior pour filles et garçons (16 ans et moins)[1]. Aujourd’hui, c’est la division laurentienne de ski qui organise des compétitions pour les jeunes de 8 à 16 ans.

Dans cet article, nous jetterons un coup d’œil sur les performances de quelques-uns des jeunes skieurs et skieuses des équipes de Val-David, en particulier au sein du programme Nancy Greene.

Les origines du programme de ski Nancy Greene

En 1967, Nancy Greene, originaire d’Ottawa, ayant appris à skier en Colombie-Britannique, remporte la première Coupe du monde de ski alpin. En 1968, non seulement récidive-t-elle, mais elle décroche, aux Jeux olympiques de Grenoble, la médaille d’or en slalom géant ainsi que celle d’argent en slalom[2]. Elle devient alors une gloire nationale et suscite chez les jeunes skieuses et skieurs le goût des compétitions. Profitant de cet engouement, les dirigeants d’Alpine Canada Alpin forment le projet de mettre sur pied pour les jeunes de 8 à 13 ans un programme regroupant des équipes de ski alpin. Nancy Greene accepta de parrainer ce projet qui prit son nom. L’organisation fut laissée à chaque province.

Le programme Nancy Greene dans les Laurentides

Dans les Laurentides, plusieurs stations de ski formèrent des équipes mixtes qui s’affrontaient l’une contre l’autre. Le système de pointage était organisé de telle sorte que chaque jeune athlète, peu importe son niveau d’habileté, pouvait récolter des points pour son équipe. À la fin de la saison de ski, les meilleures équipes s’affrontaient. La gagnante participait au championnat provincial.

Les équipes de Val-David

Disons-le sans ambages, les athlètes et les équipes de Val-David comptèrent parmi les meilleurs des Laurentides, voire du Québec. En voici quelques exemples tirés ici et là des journaux.

De 1971 à 1976

En 1971, l’équipe des jeunes skieurs du mont Plante dirigée par Ernest Banzer a « conquis le championnat de la section de la zone laurentienne sans connaître la défaite[3] ». En 1973, les jeunes athlètes du mont Plante s’illustrent encore une fois[4]. En 1976, trois skieurs, Jacinthe Roch, Jacques Laliberté et Jean-François Pilon, reçoivent les trophées Honneur au mérite[5]. La même année, les sœurs Élise et Michelle Martin, membres de l’équipe du mont Alta, remportent respectivement la coupe Sealtest, emblème du championnat provincial du ski alpin, et le titre de meilleure skieuse québécoise du circuit Pontiac de l’est du Canada[6].

1980-1985

Formée en 1980, l’équipe Nancy Greene du centre de ski Vallée Bleue a remporté chaque année entre 1980 et 1984 une médaille d’or, d’argent ou de bronze. En mars 1985, elle remporte la finale du circuit tenue au mont Sauvage. Elle a aussi remporté la coupe Chuck Charlton, « ce qui est une première pour une équipe du circuit Nancy Greene[7] ».

L’année faste de 1986

Nous pouvons qualifier de faste la saison hivernale de 1986 pour les athlètes de Val-David et de la région. Sous le titre « Le ski en bref », le journaliste du Ski-se-Dit dresse la liste de tous les skieurs et skieuses de Val-David et des environs qui ont reçu les grands honneurs[8]. Nous y retrouvons :

Josée Lacasse, qui, en plus d’avoir gagné deux médailles d’or au Championnat canadien ainsi qu’une 2 e place en géant et une 6 e en slalom dans la série Nor-Am, a décroché le 5 e rang au Championnat du monde tenu à Bromont;

place en géant et une 6 en slalom dans la série Nor-Am, a décroché le 5 rang au Championnat du monde tenu à Bromont; Annie Laurendeau s’est signalée au Championnat canadien. Quelques années plus tard, en 2000, elle participera aux Jeux olympiques d’hiver d’Albertville et sera intronisée au Temple de la renommée du ski des Laurentides en 2005;

Nicolas Robichon sort vainqueur à la coupe Sealtest;

Nathalie Cavezzali est médaillée de bronze en finale de la classe A de la zone Laurentienne;

Richard Duquette et Pierre Danshysan se sont classés 2 e et 3 e chez les juvéniles de la classe A;

et 3 chez les juvéniles de la classe A; L’équipe Nancy Greene de Vallée Bleue a remporté le championnat québécois;

Enfin, les jeunes skieurs Anthony Stants et Luc Tessier se sont rendus au championnat Ultramar, sans oublier Pierre Charest de Belle-Neige qui a fini 2e au championnat des mini-bosses.

Et le journaliste du Ski-se-Dit de conclure : « Qu’ils soient dans l’équipe du Canada, dans l’équipe du Québec, dans la zone laurentienne juvénile ou junior, félicitations à tous nos skieurs et skieuses de Val-David. »

Tant et si bien qu’en 1997, Nancy Greene viendra rencontrer les jeunes de Vallée Bleue :

