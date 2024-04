Je ne suis pas un robot

Exposition interactive d’étudiants de Concordia, en collaboration avec la Maison Emmanuel

Salle communautaire de Val-David

le samedi 20 avril de 14 h à 18 h – vernissage

et le dimanche 21 avril de 13 h à 17 h

L’intelligence artificielle – ou IA – vous inquiète, vous intéresse ou encore vous intrigue? Vous n’êtes pas les seuls. Justement, des étudiants en arts de l’Université Concordia qui ont exploré pendant des mois, en collaboration avec la Maison Emmanuel de Val-David, l’intelligence artificielle et la diversité neurologique, présenteront les travaux résultant de leurs recherches à Val-David.

Il y aura sur place, pour répondre aux questions du public, un ROBOT grandeur nature assisté pour l’occasion par ChatGPT, une application d’intelligence artificielle de plus en plus connue. Seront présentés également les travaux de 14 jeunes artistes, étudiants au cours de sérigraphie avancée de Bonnie Baxter, professeure de cette université, ainsi que 14 monotypes imprimés de robots hauts de 3 mètres réalisés en atelier collectif avec l’artiste visuel Ed Pien.

Des résidents de la Maison Emmanuel exposeront en même temps les tissages qu’a dirigés Sarah Kring et des personnages en céramique supervisés par leur animatrice, Maggie Roddan, réalisés sur les thèmes chantés par le charmant personnage en fer blanc du film Le Magicien d’Oz. On retrouvera même dans l’exposition un HOMME EN FER BLANC, inspiré de celui que l’on voit dans ce film, qui a été construit par le sculpteur Michel Beaudry, accompagné d’un étudiant stagiaire de l’Université Concordia et de John Shaw, résident de la Maison Emmanuel.

Animé d’un joyeux esprit créatif et communautaire comme le fut celui présenté il y a quelques années dans la même salle par un autre groupe d’étudiants de cette professeure inventive résidente de Val-David, ce projet ambitieux s’adresse à tous ceux que l’intelligence artificielle interpelle, des enfants aux grands-parents. Ouverte à tous, cette exposition immersive et interactive où chacun est le bienvenu tente de proposer un lien entre technologie et humanité. Elle met en avant la question : Que signifie être humain?

Longuement planifiée, l’exposition a été réalisée et installée par de jeunes étudiants en arts et les résidents de la Maison Emmanuel ayant à cœur de partager avec le public leur questionnement face à un monde de plus en plus diversifié investi par une intelligence « artificielle » qu’on espère plus humaine qu’un robot, si beau soit-il!

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

——– Participants

À Val-David

Maison Emmanuel Centre Éducatif est une communauté de personnes aux besoins divers ou particuliers, vivant et travaillant ensemble. Les villageois (résidents), tout le monde inclus, ont participé à ce projet et préparé les biscuits offerts au vernissage.

Supervision des ateliers de céramique : Maggie Roddan

Supervision des ateliers de tissage : Sarah Kring

À l’Université CONCORDIA

Étudiant.e.s du cours de sérigraphie avancée : Joss D’ALTON, Camilla DEPTA, Beatrice FALBY-SALVAIL, Arlo FENN-PILGRIM, Chester FRIESEN, Fannie GAUTHIER, Adam KARAGIANNIS, Shanen LOUIS, Ahmed MOHAMED, Patrick SEEMAN-RICARD, Donovan THORIMBERT, et Simone TREMBLAY-BENOIT

Supervisés par prof. Bonnie BAXTER; avec la participation collaborative de l’artiste visuel Ed PIEN.



Étudiant, stagiaire du programme Intermédias (IMCA) : Jérôme MALTAIS

Supervision du stage : Michel BEAUDRY (sculpteur, de Val-David), et Bill Vorn (Concordia)

Étudiante à la maîtrise, programme Médias d’impression : Nathalie SEREDA-BAZINET

Milieux, Institute for Arts, Culture, and Technology : Textile and Materiality Cluster supervisés par Geneviève MOISAN, avec la participation de l’étudiante Shanen LOUIS