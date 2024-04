Quel bon vent vous amène? (4)

Marie-José Roy a spontanément accepté de participer à cette chronique. Retraitée depuis peu du monde de l’enseignement collégial, sportive et adepte de plein air, elle a effectué un long détour pour s’implanter à Val-David, il y a deux ans à peine.

Son projet de retraite tout tracé, elle pensait pouvoir voyager beaucoup. C’est donc avec son campeur qu’elle a pris la route. Elle est partie de Jonquière, au Saguenay, et c’est sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre plus exactement, qu’elle a rencontré un Val-Davidois à bord de son campeur, lui aussi!

À partir de ce jour, elle se mit à voyager bien différemment de ce qu’elle avait prévu initialement. Durant toute une année, c’est l’aller-retour entre Jonquière et Val-David qui a occupé son cœur, son temps et ses loisirs, au point que Marie-José est tombée amoureuse de ce coin de pays. C’est ainsi qu’après avoir succombé aux charmes d’un de ses citoyens, elle a décidé de s’installer dans son extraordinaire village.

Tout est question de géographie amoureuse dans son cas, puisque ce n’est pas le dicton populaire qui prend mari prend pays qui s’avère; elle a choisi de s’installer à Val-David pour se rapprocher de son amoureux et… de sa famille en Estrie… La pandémie lui a fait réaliser qu’elle vivait vraiment loin des siens et que Cupidon, ayant élu domicile à Val-David, lui permettait aussi de prendre deux fois moins de temps pour effectuer le trajet estrien.

Personne ne croira qu’elle a à peine soixante ans à la voir aussi active! Elle s’offre donc une nouvelle vie à Val-David et m’informe que le couple n’a maintenant plus qu’un seul campeur.

Sa formation universitaire et sa carrière ont accentué sa passion pour la langue française et pour son amour du Québec. Elle se fait toujours un plaisir et un devoir de corriger les anglicismes qui ponctuent trop souvent notre discours. Nous ne pouvons être surpris qu’elle fasse partie de l’exécutif du Parti québécois du comté de Bertrand.

Elle s’implique aussi dans sa nouvelle communauté, entre autres comme administratrice au conseil d’administration de l’Espace Butte à Mathieu. J’ai donc le privilège de la côtoyer et de l’apprécier.

Je la remercie pour sa confiance.

Nicole Davidson

nicoledavidson743@gmail.com

819 325 0444