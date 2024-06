Coups de cœur artistiques de Marie

Marie-Josée Larouche

Résidente de Val-Morin | Chorégraphe en danse contemporaine et enseignante en danse-études à ANM

Évènements à voir et artistes à découvrir! Tout près de chez nous ;))

À travers la danse contemporaine, Élise Bergeron s’intéresse à la rencontre humaine. Depuis sa sortie de l’École de danse contemporaine de Montréal en 2010, elle collabore principalement avec Emmanuel Jouthe, avec qui elle approfondit le rapport au spectateur dans un territoire de proximité en contexte de représentation.

Sa démarche artistique se forge à travers ses diverses expériences en tant qu’interprète avec différents chorégraphes. J’ai pu la voir évoluer en tant qu’artiste et collaborer avec elle sur différents projets!

L’installation chorégraphique de ce nouveau projet de création sonore et visuelle in situ s’enracine dans l’étude sensible des plantes indigènes d’Amérique du Nord. Tel un herbier dansé, les disciplines du son et de la danse s’influencent dans une performance improvisée de longue durée.

Rdv au Pique-nique culturel, le 15 Juin à 14 h 45, à Danse Laurentides, Sainte-Adèle. www.quebecdanse.org/repertoire/elise-bergeron

https://danselaurentides.com/pique-nique/

Plongez dans un univers musical envoûtant avec le Jazz Manouche Caravane, en explorant ses racines profondes. De l’influence légendaire de Django Reinhardt aux standards intemporels du jazz américain, en remontant les folklores d’Europe de l’Est jusqu’aux chansons françaises manouchisées, l’émotion et les rythmes entraînants sont au rendez-vous! Avec virtuosité, le Trio Jazz Minouche tisse un fil musical qui traverse les époques et les genres, créant une expérience sonore unique à ne pas manquer!

Musiciens : Vincent Delorme, Bénédicte Bérubé et Amanda Darveau (famille de Val-David)

Contact : https://jazzminouchetrio.wixsite.com

Dimanche 30 juin de 16 h à 18 h

Microbrasserie Baril Roulant, Val-David

Contact : barilroulantevenements@gmail.com

Théâtre Entre Amis/Comédien/Metteur en scène

Étienne Boivin

Ce collectif en théâtre a été fondé en 2010 par Étienne Boivin, aidé de Jacques Rigal, premier metteur en scène. Le Théâtre Entre Amis est une troupe de théâtre amateur de comédiens des Laurentides qui a produit et présenté une quinzaine de spectacles, presque toujours sous forme de petites tournées visitant trois ou quatre salles de spectacles des Hautes-Laurentides. Il fête cette année son 15e anniversaire!!

Vous pouvez découvrir cette troupe de chez nous, qui m’a vraiment impressionnée pour les talents des comédiens et la mise en scène! Rendez-vous au Théâtre du Marais les 7-8 juin à 20 h et le 9 juin à 14 h. Ils vous présentent L’homme Éléphant, pièce saisissante de Bernard Pomerance qui promet de captiver les spectateurs par sa profondeur et son message intemporel. Inspiré de faits réels, le scénario raconte l’histoire poignante de Joseph Merrick, un homme atteint de graves malformations physiques qui l’ont contraint à vivre dans la marginalité de la société victorienne.

Mise en scène : Étienne Boivin. Costumes : Jacinthe Rondeau. Comédiens : Marko Bolduc, Hugo Tremblay, Marie-Claude Giroux et une dizaine de comédiens dévoués de chez nous ;))

www.entreamis.org, Théâtre du Marais : réservations : 819-322-1414

Sculpteur/Créations recyclées

Philippe Malo

Voici Philippe Malo, un sculpteur à découvrir! Philippe est né à Boucherville en 1968. Il est maintenant résident de Val-Morin. Il consacre la plus grande partie de sa vie active à créer sous plusieurs formes, d’abord par la scénographie et les productions cinématographique. Confronté au gaspillage des matériaux de cette industrie, il a entamé une recherche artistique qu’il l’a mené au surcyclage.

Maintenant, il récupère des objets laissés pour compte et leur redonne vie sous la forme de sculptures fonctionnelles. J’adore ses créations et son imagination. Pour constituer ses œuvres, des personnages inédits, il amalgame acier, laiton, chrome et cuivre patinés par le temps, les superpose et propose un nouveau regard sur ces inutilisables. Après plusieurs expositions, il est représenté par la galerie du vieux Saint-Jean, où il expose depuis 2018.

Après un voyage marquant en Afrique, il s’investit dans un nouveau processus de création pour une exposition en 2024-2025 dans les Laurentides. À surveiller !!! 🙂

philippemalo86@gmail.com

www.philippemalo.com

Musique/Groupe

Joe Grass

Un dernier coup cœur qui gagne vraiment à être connu! Un guitariste doué, réalisateur et artiste avec un sensibilité très touchante, accompagné en spectacle de Robbie Kuster, magicien hors pair du son ambiant avec une voix et une énergie mystérieuses. Un duo qui s’harmonise sur scène de façon impressionnante… J’ai eu l’honneur d’assister au spectacle à La Chèvre à Saint-Adolphe-d’Howard, où on offre une magnifique programmation artistique. J’ai été transportée dans l’univers que Joe Grass propose avec finesse et audace! C’est un artiste moins connu du grand public, mais il s’est bâti une solide réputation dans le milieu musical québécois. C’est un musicien qui aime créer des mondes! J’ai adoré 😉 Le déplacement en vaut le coup!!

http://www.joegrass.com/