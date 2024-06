Jacques Powell : impliqué et toujours actif

Jocelyne Aird-Bélanger, résidente de Val-David

Passionné de nature et de ski de fond, Jacques Powell habite à Val-David depuis 1979. Amateur de ski hors-piste, il fréquentait déjà la région des Laurentides à la fin des années 1960, avant de s’établir ici.

La nature et les poids lourds…

Notre concitoyen s’est alors retrouvé bien malgré lui au cœur de la longue et bruyante épopée qui empoisonne la vie des résidents de la montée Gagnon depuis plus de 40 ans. Le bruit constant, la poussière, les odeurs de diésel et le trafic quotidien de camions lourds chargés de sable et de gravelle dévalant la route à toutes sortes d’heures, en toutes saisons ou presque, perturbent de manière constante la vie et la tranquillité des habitants de cette rue de notre village. Les citoyens ont multiplié, sans succès au cours des ans, les démarches pour essayer de faire diminuer ces transports commerciaux et cette pollution à travers la zone résidentielle où ils habitent.

À partir de 2006, M. Powell participe activement au mouvement de contestation de la sablière Bouchard, située sur la montée Gagnon, à la suite de l’augmentation considérable des activités de cette entreprise. Dans le but de mettre fin aux nuisances résultant de l’exploitation de la sablière, un comité ad hoc est d’abord formé. Le Comité pour la sauvegarde de notre qualité de vie (VD), un comité formel de citoyens préoccupés, qui recevra ses lettres patentes le 28 juillet 2009, est créé par la suite. Les membres du Comité font une présentation de leur dossier aux administrateurs du Fonds d’aide aux actions collectives. Leur requête acceptée, ils poursuivent la démarche devant mener à l’autorisation d’exercer une action collective. En septembre 2018, à la suite du décès de Jean Langevin, l’instigateur de cette requête, Jacques Powell prend la responsabilité du dossier. Seront aussi appelés à témoigner René Drouin, Claude Nantel, pour le Comité, de même qu’Yvan Lapointe à titre de membre du groupe. Après 15 ans de démarches juridiques de toutes sortes, le Comité obtiendra enfin une réponse positive et finale à ses demandes en mars 2023. Reste encore à régler à ce jour l’étape des réclamations…

Aujourd’hui, telle une malédiction qui s’acharne, d’autres camions ont remplacé ceux de la sablière sur la montée Gagnon. Moins nombreux, tout aussi gros, sinon plus, tout aussi bruyants et polluants, ils transportent pierres et gravier en direction de Sainte-Marguerite pour la construction de nouvelles rues ou font des livraisons à domicile pour les nombreuses compagnies qui pullulent sur l’internet. Il semblerait qu’on n’arrête pas le progrès…

La nature et ses sentiers, ici et ailleurs

Jacques a découvert avec le Club de montagne le Canadien (CMC) l’exceptionnel réseau de sentiers patrimoniaux des Laurentides. En tant que membre du CMC et à titre personnel, il a consacré plus de 45 ans à l’entretien, au maintien et à la promotion des sentiers de ski patrimoniaux[1]. Il sera président de cette association pendant 5 ans et y créera la section de randonnée pédestre en 1972. Pour souligner son engagement, le CMC, qui célébrera son 75e anniversaire de fondation à l’automne 2024, l’a nommé membre honoraire à vie en 2002.

Impliqué dans le Comité pour le OUI pour la création du parc régional Val-David–Val-Morin, après sa retraite en 2003, il assistera Suzanne Lapointe, alors responsable de la permanence mise en place pour l’occasion. De 2011 à 2015, il siège à plusieurs comités de la municipalité de Val-David pour le Parc régional : Comité sur les aménagements, Comité consultatif, et comme représentant des citoyens au Comité de gestion unifiée. En 2017, il est membre du Comité de réflexion sur les usages, la cohabitation, le développement et la pérennité des sentiers. Enfin, depuis 2008, il fait partie de l’équipe de patrouille hivernale du Parc.

La Municipalité de Val-David, lors de soirées hommage tenues en avril 2019 et janvier 2020, a par d’ailleurs souligné son engagement communautaire ainsi que ses actions bénévoles pour la préservation de notre Parc régional, des sentiers patrimoniaux et de la nature en général. Authentique et confiant, toujours sportif en dépit de son âge, patrouilleur bénévole dans le parc Val-David–Val-Morin chaque hiver, Jacques Powell souhaite que notre beau village continue à se développer en protégeant l’environnement et la nature qu’il aime tant et qu’il s’est appliqué à protéger tout au cours de sa vie active.

Lien vers un témoignage hommage (2021) sur le blog sécurisé d’un amateur de plein air : Taper sur Google Si les balises m’étaient contées ou https://derrierelhorizon.home.blog/2021/02/17/si-les-