Le ski à roulettes est le meilleur exercice

Phil Shaw

Le ski à roulettes est un entraînement complet du corps. Comme le ski de fond, il fait travailler tous les groupes musculaires majeurs et mineurs, ce qui présente des avantages pour les organes internes. C’est parce que le ski à roulettes simule ou imite le ski de fond en fait de technique et d’effort. C’est la même sensation, et les deux sports sont similaires, mais l’un se pratique sur neige et l’autre, sur des surfaces dures, comme le béton, le gravier ou l’herbe.

Il est largement reconnu dans le domaine de la physiologie de l’exercice comme « le meilleur exercice cardiovasculaire connu ». Le ski de fond et le ski à roulettes sont plus efficaces que les activités utilisant uniquement les jambes ou les bras. Ces deux activités réduisent la charge d’impact sur les articulations; ceci est particulièrement important pour les personnes souffrant d’arthrite ou de défauts de la surface des articulations. Glisser sur des surfaces inégales augmente votre « sens kinesthésique » et la capacité de votre corps à percevoir sa position dans l’espace, aussi appelée conscience géospatiale. Le transfert de poids en technique style libre et les techniques de la foulée diagonale lors de la glisse sur la neige ou sur le trottoir augmentent votre équilibre, qui est d’une importance cruciale dans tous les sports et à mesure que nous vieillissons pour prévenir les chutes. Le ski à roulettes augmente votre débit cardiaque (la capacité de votre cœur à pomper le sang) et votre capacité de transport d’oxygène (la capacité de votre corps à absorber, oxygéner, transporter et extraire l’oxygène par le muscle qui travaille), ou, en d’autres termes, votre forme cardiovasculaire, tout comme le ski de fond. Il améliore votre acuité visuelle, c’est-à-dire votre capacité à détecter les changements de terrain et les ondulations de la route ou de la neige dans des conditions de luminosité changeantes. Le ski à roulettes développe l’estime de soi et la confiance. Profiter de ces sports vous aidera à vous sentir en meilleure santé, plus heureux et revigoré grâce à une circulation sanguine et des sens accrus. Cela aide à cultiver une appréciation de notre environnement. Passer du temps de qualité sur une piste de ski de fond ou une piste cyclable sous un soleil radieux ou une pluie vivifiante nous aide à apprécier le monde naturel que nous tenons souvent pour acquis. Faire du ski à roulettes en famille et entre amis est une excellente occasion de créer des liens, ce qui se traduit par des amitiés et des relations plus solides; cela réduit le stress et recharge nos batteries fatiguées.

Mais gardez à l’esprit que vous devrez probablement payer pour faire du ski de fond sur les pistes damées; or, vous n’aurez jamais à payer pour faire du ski à roulettes sur la piste cyclable ou sur la voie publique. Si vous y réfléchissez, les possibilités sont illimitées en ski à roulettes, mais pas en ski de fond. De manière générale, les conditions de neige et les conditions hivernales varient plus que les conditions estivales et celles des sentiers et des routes. Par exemple, les conditions météorologiques extrêmes en hiver détermineront si vous pouvez faire ou non du ski de fond. Un jour d’hiver il fait -10 °C et il neige et le lendemain, il fait +5 °C avec du verglas. Le ski à roulettes est moins affecté par les intempéries. C’est surtout une question d’attitude. Si vous êtes discipliné, vous pouvez faire du rollerski 99 % du temps. Si vous êtes discipliné en ski de fond, vous n’y participez probablement que les jours appropriés où les conditions ne sont pas trop glacées, trop froides ou trop venteuses. Cela dit, je pense que le ski à roulettes est un mode de vie plus sain que le ski de fond, car on peut faire du ski à roulettes plus souvent tout au long de l’année. La santé et la forme physique consistent à pratiquer régulièrement un sport cardiovasculaire. Je suis un coureur de ski de fond élite représentant le Canada sur le prestigieux circuit Worldloppet. Je fais du ski de fond au maximum 100 jours par an. Fait intéressant, je fais du rollerski les 254 autres jours restants. Bien sûr, je n’habite pas à Miami, mais plutôt à 1 heure au nord de Montréal, à Val-Morin. Si je vivais en Floride, je ferais du ski à roulettes 365 jours par an. En conclusion je vous encourage à aller faire du ROLLERSKI!