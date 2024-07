Programme d’infrastructures municipales d’eau – Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,4 M$ à Sainte-Lucie-des-Laurentides

Publié par : Cabinet de la ministre des Affaires municipales

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ – Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de l’Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d’annoncer qu’une somme de 2 406 116 $, provenant du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023, a été accordée à la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides.

L’aide financière permettra le renouvellement d’environ 2 000 mètres de conduites pluviales, d’eau potable et d’eaux usées. Les travaux auront lieu sous l’avenue É.-Pilon, le chemin de Sainte-Lucie ainsi que les rues O.-Beauchamp et J.-R.-Chénier.

Citations :

« Notre gouvernement est en action partout au Québec pour accompagner les municipalités qui souhaitent améliorer ou maintenir la qualité de leurs services. Lorsqu’il s’agit de travaux d’infrastructures d’eau, c’est aussi une question de protection d’une ressource naturelle d’importance. Je salue donc l’initiative de Sainte-Lucie-des-Laurentides et remercie tous ceux et celles qui sont impliqués dans le projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette annonce est une belle nouvelle pour Sainte-Lucie-des-Laurentides. Le bon état des réseaux souterrains permet de répondre aux besoins de la population et contribue à maintenir les milieux de vie attrayants. C’est pourquoi c’est toujours un plaisir pour moi de voir des sommes investies dans notre région et destinées à soutenir la réalisation de projets très concrets comme celui de Sainte-Lucie-des-Laurentides. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation et députée de Bertrand

« Grâce à l’aide financière du PRIMEAU, la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides pourra remplacer ses conduites d’aqueduc et d’égout afin de moderniser ses infrastructures tout en garantissant un approvisionnement en eau sécuritaire et une gestion efficace des eaux usées. Ce projet important pourra être mené à bien au bénéfice des citoyens et citoyennes, et ce, en évitant d’alourdir leur fardeau fiscal. »

Luc Grenon, maire de Sainte-Lucie-des-Laurentides

Faits saillants :

L’aide financière provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023 , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034 . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

, qui est issu du Plan québécois des . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L’eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s’est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d’eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d’ailleurs profiter de majorations du taux d’aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d’élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

(SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d’eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d’ailleurs profiter de majorations du taux d’aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d’élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau. Afin de sensibiliser la population à la cascade d’impacts découlant de la consommation de l’eau potable, le MAMH a récemment lancé la campagne « Votre eau, c’est notre eau à tous » à l’intention des municipalités.

Liens connexes :

