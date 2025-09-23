De retour cette année, la superbe soirée SKI-SE-DIT EN FÊTE permet de soutenir financièrement notre journal local tout en s’offrant un excellent repas préparé par Suzanne Lapointe, présidente du conseil d’administration du Ski-se-Dit et cuisinière hors pair!

De plus, Nadia Marcheterre sera au micro pour un spectacle jazz pendant le souper, suivi d’une soirée dansante.

Toute l’équipe du journal a hâte de vous y voir!

À PARTIR DE 17 H à la salle Athanase-David (église), Val-David

APÉRITIF

Vin rouge, vin blanc 5,75 $

Bière 4 $

Trempette et légumes assortis

SOUPER

Potage aux poireaux et pommes

Poulet au miel et à la moutarde

Salade verte

Gâteau au citron

45$/personne (payable à la porte; carte de crédit acceptée)

RÉSERVATIONS :

Suzanne Lapointe : 819 321-9207 ou suzannelapointe1@gmail.com

Merci à nos partenaires pour cet événement :

Metro Val-David et Bourassa Sainte-Agathe