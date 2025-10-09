Bon cadeau de 500 $ à gagner!

Un superbe concours pour collecter des fonds pour le journal Ski-se-Dit!

Espace vacances offre un crédit voyage de 500$ à la personne gagnante du tirage de l’un des 200 billets disponibles en vente à 5$ chacun.

Réservez sans tarder vos billets en nous écrivant à: redaction@ski-se-dit.info

Le tirage aura lieu lors du souper de Ski-se-Dit en fête le samedi 18 octobre prochain à la salle Athanase-David. Pour info: https://ski-se-dit.info/2025/09/ski-se-dit-en-fete-2/

Le bon cadeau est :

non monnayable, non transférable

valide un an, soit jusqu’au 18 octobre 2026

échangeable à l’achat d’un vol ou d’un forfait sud avec Espace vacances

Info: Espace Vacances

514-586-1717

844-586-1717

pascal@espacevacances.ca