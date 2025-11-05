Campagne de sociofinancement pour la survie du Ski-se-Dit

Nos lecteurs nous le disent: ils aiment leur Ski-se-Dit papier, et nous aussi! Cette campagne nous permettra de payer notre imprimeur, de revenir à la santé financière et de poursuivre la publication de ce journal que nous AIMONS tellement!

Toute contribution, petite ou grande, aidera le journal à atteindre son objectif. Et pour chaque don, vous obtenez une chance de gagner un bon de 200$ échangeable chez Espace Vacances à l’achat de votre prochain voyage!!

Vous pouvez bien sûr faire un don monétaire, mais voyez également toutes les offres qui font partie de notre campagne:

https://laruchequebec.com/fr/projets/pour-la-survie-du-journal

Et n’hésitez pas partager ce lien sur vos réseaux sociaux, ce sera d’une GRANDE aide pour le Ski-se-Dit!