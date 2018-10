T’en souviens-tu, Val-David?

L’ancêtre du bureau touristique! Une photo des années 1970 avec deux femmes non identifiées sur les marches de ce petit local où étaient rassemblées les informations touristiques de Val-David et l’entreprise Taxi Val-David Enr.

Le mystère de l’album d’Émile G. Béland

C’est un appel à tous pour retrouver le propriétaire de cet album d’une centaine de photos de la vie d’un homme qui s’est appelé Émile G. Béland et dont nous n’avons aucune trace…

L’album a été retrouvé dans les archives du journal Ski-se-Dit à Val-David et la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David aimerait redonner cet album à un descendant d’Émile G. Béland.

L’album est comme n’importe quel album qu’on retrouvait dans nos familles durant les années 1960. Un album en cuirette avec des pages cartonnées noires et ces nombreuses photos retenues par de petits «coins» dorés.

À part les images, il y a peu d’information dans l’album. On peut comprendre qu’Émile travaillait comme superviseur et vérificateur dans une entreprise de Chicoutimi en 1950. On le voit avec ses collègues et attablé à son bureau.

Mais ce n’est pas tout. L’album renferme des photos de voyage de noces et d’autres voyages avec une femme dont le prénom est Louise. On retrouve dans le livre des cartes de souhaits d’un anniversaire de mariage. Louise est visiblement sa conjointe. On ne voit pas de photos d’enfant.

Nous avons beau fouiller, on ne trouve aucun indice pouvant lier l’homme à Val-David.

Merci de partager aux gens qui pourraient nous aider à retrouver un membre de cette famille Béland qui souhaiterait peut-être retrouver cet album. Vous pouvez nous écrire par Facebook par courriel à [email protected] ...

MISE À JOUR:

1. Nous avons identifié le nom des personnes sur la photo de groupe. La piste de course Richelieu devient un bon indice.

2. Nous rappelons que nous n'avons aucun indice permettant de croire que M. Béland ait habité à Val-David. Et la photo du lac Simon (assis avec sa pipe) ne nous permet pas de croire de quel lac Simon il s'agit, il y en a beaucoup au Québec. Le plus gros dans notre région serait celui un peu au nord de Montebello.

3. De nombreuses personnes pointent vers Mont-Laurier où il y aurait beaucoup de Béland.

