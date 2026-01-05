Tom Fermanian raconte la construction du Cinéma Pine par son père en 1948 dans ce court vidéo de la série «Raconte-moi Sainte-Adèle», qui présente des lieux marquants de la ville. Propriétaire du cinéma, Perry, le fils de Tom, se rappelle son enfance unique passée au cinéma, comme son père l’a vécu d’encore plus près, lui qui habitait au-dessus des salles de visionnement. Tous deux soulignent le look vintage du Pine, ce petit je-ne-sais-quoi qu’on ne retrouve pas ailleurs dans les cinémas de centres d’achats.

Description du court film : Ouvert en 1948 par un immigrant arménien, Phil Fermanian, le cinéma Pine devient rapidement un lieu de rendez-vous pour les cinéphiles de la région. Au fil des ans, son fils Tom lui succède et remporte en 2006 un prix de l’Académie du cinéma pour le meilleur exploitant de salle au Québec. C’est maintenant son propre fils, Perry, qui prend la relève. Avec ses salles confortables et une ambiance chaleureuse, le cinéma Pine anime le cœur de Sainte-Adèle. Sa programmation, savant mélange de films québécois, américains, européens et de répertoire, donne accès à la crème du cinéma international, dans le décor bucolique des lacs et des montagnes.

