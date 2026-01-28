Adoption du budget 2026 à Val-David

COMMUNIQUÉ – La Municipalité de Val-David adopte un budget 2026 de transition, rigoureux et responsable

Le conseil municipal de Val-David a adopté le budget municipal 2026 lors de la séance du 27 janvier. Ce budget s’inscrit dans une approche de transition, misant sur une gestion rigoureuse des finances publiques, le maintien des services à la population et la planification des projets prioritaires que le conseil souhaite réaliser au cours de l’année 2026.

Un contexte financier exigeant de gérer avec prudence

Le budget municipal 2026 s’élève à 15 875 378$, ce qui représente une augmentation globale de 5,2% (783 048$) par rapport au budget de 2025. Cette variation s’explique notamment par la hausse des quotes-parts des organismes supramunicipaux, des assurances, des obligations en matière de sécurité publique, du maintien des infrastructures et des coûts liés à la masse salariale.

Dans ce contexte, la Municipalité a fait le choix d’une gestion prudente et responsable, afin de préserver l’équilibre financier tout en assurant la continuité des services municipaux.

Projets prioritaires et vision du conseil pour 2026

Le budget 2026, appuyé par le Plan triennal des immobilisations (PTI), présente une vision claire des priorités que le conseil municipal souhaite mettre de l’avant en 2026. Parmi les projets et actions prioritaires figurent notamment:

La planification stratégique, afin de guider les décisions et les investissements municipaux des prochaines années;

Le soutien à des initiatives sociales, dont la présence d’un travailleur de rue;

Une bonification de l’aide financière aux organismes, reconnaissant leur rôle essentiel au sein de la communauté;

La révision des règlements d’urbanisme, afin de mieux répondre aux enjeux actuels et futurs du territoire;

L’amélioration de la gestion de l’eau potable et des eaux usées, un enjeu majeur pour la protection des infrastructures et de l’environnement;

La planification de mesures visant la sécurisation de la route 117, en collaboration avec les partenaires concernés;

La réfection, l’entretien et la mise aux normes des bâtiments municipaux, afin d’assurer leur sécurité, leur conformité et leur durabilité.

Ces priorités témoignent de la volonté du conseil d’agir de manière structurée, responsable et tournée vers l’avenir.

Impacts sur le compte de taxes

Pour une résidence moyenne évaluée à 407 817$, l’impact du budget 2026 sur le compte de taxes se situe dans une fourchette de 4,9% à 5,5% (entre 148$ et 176$), selon la situation propre à chaque propriété. Cette variation permet à la Municipalité de maintenir les services offerts à la population tout en planifiant des investissements essentiels pour la collectivité.

«Le budget 2026 est un budget de transition responsable, qui nous permet de maintenir nos services, de planifier nos actions prioritaires et de poser les bases des projets structurants pour l’avenir de Val-David, tout en demeurant attentifs à la capacité de payer de nos citoyennes et citoyens», exprime M. Jean-Claude Rocheleau, maire de Val-David.

Information