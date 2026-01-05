René Derouin – Voir de près, voir de loin

En novembre dernier, l’artiste multidisciplinaire René Derouin a tenu le lancement de son récent livre intitulé Voir de près / voir de loin au bistro Les Saboteurs, à Val-David. Pendant sa conférence, qu’il a préféré nommer un voyage, il a évoqué des souvenirs de son parcours de vie avec de belles photos souvenirs.

Il a raconté comment il a connu Val-David, grâce à son collègue de classe Gilles Mathieu, fondateur de la Butte à Mathieu, la construction de sa maison au village avec Guy Davidson, et tant d’autres. Le titre de cet ouvrage évoque pour lui la dualité entre ce qui est près ou loin de lui, car il a l’impression que toute sa vie, il a fait ses oeuvres dans le regard de l’étranger. «Quand je suis à Mexico, je trouve Val-David extraordinaire. J’ai tellement hâte de revenir. Je trouve l’essentiel de ce qui est beau ici, à Val-David. Quand je suis ici, je m’ennuie énormément de Mexico», dit-il en riant.

C’est une conférence à voir, dans son entièreté ou en capsules: https://vimeo.com/user75763477