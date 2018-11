par Michel-Pierre Sarrazin, rédacteur en chef

La nouvelle député de Bertrand et Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Madame Nadine Girault, acccompagnée de son Directeur du bureau de la circonscription de Bertrand, M. Patrice Charbonneau, prennent le temps d’un café à Val-David avec les lecteurs et lectrices du journal Ski-se-Dit.

Question de parler d’avenir, d’économie, d’éducation et de santé.