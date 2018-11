Mes livres et moi

par Louise Duhamel, cuisinière et résidente de Val-David

Lors d’un séjour à New York, j’ai dîné au restaurant Le Bernardin en compagnie de ma fille. Le chef du Bernardin, Éric Ripert, est un Français d’origine qui a vécu sa jeunesse en Andorre, en Espagne. Il nous a servi un prédessert, surprise culinaire des plus agréables, qui fut créé par Bixente Arrieta, jadis chef au restaurant du Guggenheim de Bilbao. Extrêmement velouté, ce minuscule dessert était constitué d’une crème à base de chocolat blanc et de yogourt de lait de brebis et présentée sous le couvert d’une gelée de fruit de la passion. Cela nous a menées au septième ciel!

Les années ont passé. Ma fille a rencontré l’amour de sa vie, un bel Espagnol de Madrid. J’avais réuni la famille pour un dernier repas avant son départ pour l’Espagne. Concept oblige, le menu aux saveurs ibériques était composé de classiques : charcuteries (jambon patta negra, lomo et chorizo), gazpacho, paëlla, fromages tetilla et cabrales… et comme dessert, j’avais repris la fameuse crème de chocolat blanc et sa gelée.

La recette que je vous propose est dans The New Spanish Table, publié par les éditions Workman et écrit par Anya von Bremsen, chef d’origine russe qui habite à New York.

Ce livre est venu rejoindre les nombreux livres de cuisine espagnole de ma bibliothèque culinaire. Cette auteure a vécu une dizaine d’années en Espagne et elle en connaît très bien le répertoire culinaire. Son livre a bien sa place dans ma bibliothèque : il est gai, de la page couverture à la dernière. Il est vivant, rempli de dessins et de photographies très colorés, de ressources et d’anecdotes. Il regorge de bonnes recettes de grands et petits chefs espagnols, de recettes traditionnelles et contemporaines. Ces recettes sont simples, ou élaborées comme celle du pa amb tomàquet (pain grillé aux tomates écrasées, version espagnole de la bruschetta italienne) ou celle de l’élégant carré d’agneau au pesto de pistache du chef Ferran Adrià. On y trouve aussi des recettes du sympathique chef Adolfo Muñoz, qui possède un « superissime » restaurant à Tolède où j’ai mangé de la palombe sauvage cuite à la plancha (j’ai même trouvé un plomb dans sa chair!). Si le vent vous y amène, demandez de visiter son vignoble perché sur une colline de l’autre côté de la rivière Tagus. De là, on a la meilleure vue de Tolède! Tout en sirotant son vin rouge fruité, le Pago del Alma, vous vous direz sans doute que « la vida es buena ! »

Bon appétit!

Crème au chocolat blanc et fruit de la passion (6 à 8 portions)

500 ml de yogourt de chèvre, de brebis ou de vache

240 g de chocolat blanc

60 ml de crème 35 %

1 enveloppe de gélatine en poudre

250 ml de jus de fruit de la passion

80 à 100 ml de sucre

Égouttez le yogourt dans du coton étamine placé dans une passoire pendant 2 à 4 heures.

Mettez le chocolat et la crème dans un bain-marie et faites fondre. Mélangez bien mais délicatement le chocolat fondu dans la crème et faites tiédir.

Ajoutez le yogourt au chocolat fondu. Divisez le mélange dans 6 à 8 ramequins et réfrigérez. Vous pouvez aussi verser la crème dans un grand bol.

Déposez la gélatine dans un bol. Versez de 2 à 3 cuillères à soupe de jus de fruit de la passion et faites gonfler la gélatine. Amenez le reste du jus au point d’ébullition. Ajoutez-y le sucre, puis la gélatine réhydratée. Laissez tiédir et versez délicatement sur la crème de chocolat blanc. Refroidissez pendant au moins 2 heures avant de servir. Bon appétit!

NOTES : quelques variations…

Pour obtenir du jus de fruit de la passion, il vous faudra des fruits frais passés au tamis. À défaut, faites fondre un sorbet au fruit de la passion (sans additif) : ajoutez la gélatine mais omettez le sucre.

Vous pouvez remplacer le jus de fruit de la passion par un jus de votre choix : framboise, citron, mangue… Pour un menu de dessert que j’ai servi dans un restaurant guatémaltèque, j’ai fait une infusion de fleur d’hibiscus légèrement sucrée et citronnée avec de la limette à laquelle j’ai incorporé la gélatine. Ce fut un succès!

L’armoire du chef, des trucs faciles pour de bons tapas et pintxos