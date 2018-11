Un panneau historique installé devant la Caisse populaire

par Jean-Patrice Desjardins

Le Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts vient de produire quatre panneaux racontant l’histoire de la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts. Un de ces panneaux est bien en vue devant le centre de services de Val-David.

Trois autres panneaux semblables se retrouvent autour de la Caisse populaire au centre-ville de Sainte-Agathe.

Sur le panneau de Val-David, une partie des grands moments de l’histoire de la Caisse, dont l’assemblée de fondation a eu lieu le 23 avril 1945, sont racontés. On y trouve quelques images historiques, en plus des noms des présidents du conseil d’administration et des gérants de la caisse, au fil des années, entre autres informations.

Une chronologie complète

Mais les informations publiées sur ce panneau ne sauraient être complètes sans une chronologie exhaustive. C’est un travail auquel l’historien Michel Allard s’était attaqué en 1999 en collaboration avec le Comité du patrimoine de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts dans le cadre du 75e anniversaire de la Caisse.

Vous trouverez la chronologie complète, de même que d’autres photographies historiques tirées de la banque d’images de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David sur le site Web de cette organisation: https://histoirevaldavid.com/un-panneau-historique-installe-devant-la-caisse-populaire/