Une requête de 92 signatures a permis la fondation du village de Val-David

par Michel Allard et Paul Carle

En prévision du centenaire de Val-David en 2021, la Municipalité a sorti de ses archives un document fondateur de ce qui allait devenir le village de Val-David. Au printemps dernier, les historiens Michel Allard et Paul Carle ont eu accès à cette requête de 92 signataires qui permet d’établir la date de promulgation de la municipalité du village de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle (1921). Le village ne prendra le nom de Val-David qu’en 1944, mais voici la petite histoire de cette «pétition» demandant la création de la nouvelle municipalité. Peut-être y retrouverez-vous le nom de certains de vos ancêtres?

Au début de l’année 1921, 92 citoyens du secteur dit de Belisle’s Mill de la municipalité de paroisse de Ste-Agathe-des-Monts font parvenir au gouvernement du Québec une requête pour demander la création d’une nouvelle municipalité sous le nom «Municipalité du village de St-Jean-Baptiste de Bélisle». Rappelons que le secteur de Belisle’s Mill s’est lentement formé, après l’arrivée du train en 1892, autour de la gare du «Canadian Pacific» située près des moulins de Joseph Bélisle. Le secteur est même devenu une paroisse religieuse à part entière en 1917 sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste. Elle compte alors 425 âmes reparties dans 71 familles.

Au début des années 20, on assiste à de grands changements partout au Québec: l’électrification des rues et des maisons, l’apparition des premières voitures, l’ouverture des chemins et des trottoirs et hiver, la création de réseau d’aqueducs et d’égouts… Les gens se regroupent et veulent se donner des services, été et hiver. Le Ministère des Affaires municipales a d’ailleurs été créé en 1918.

Nous ignorons où, et à quel moment, la requête a été déposée pour recueillir la signature de citoyens. On l’imagine au magasin général de Léonidas Dufresne ou sur le parvis de l’église le dimanche…

Quelques remarques au sujet de ladite requête. Malgré nos efforts, certains noms ou prénoms demeurent illisibles. Témoin du taux d’analphabétisme de l’époque, près du tiers des signataires ne peuvent écrire leur nom et ne signent que de la lettre X (un témoin inscrit alors leur nom à leur place et cosigne la pétition). La plupart des signataires résident dans les 1er rang et 2ème rang ou dans les montées des cantons de Doncaster et Wexford. Ils résident presque tous dans les abords de ce que nous appelons aujourd’hui le «village». Peu de signataires proviennent du secteur du lac Paquin, là où se sont établis les premiers colons du territoire actuel de Val -David.

Vous pouvez consulter une copie du document original de la pétition sur le site de la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David.

Si vous y reconnaissez d’autres noms, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Dans son édition du 28 mai 1921, la Gazette officielle du Québec publie la promulgation des lettres patentes de la nouvelle municipalité signée en date du 10 mai de la même année par le sous-secrétaire de la province. La municipalité du village de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle est née.

Liste des signataires de la pétition

The estate of Morganret J. Dunham par E H Dunham in trust

Frederik A. Scroggie

Ernest Burns Scroggie

Deschamps (probablement Jean)

(illisible)

Joseph Beaulne

Moïse Forget

Aldège Vendette

Delphis Beaulne

Octave Vendette

Fortunat Dubois

Joseph Gascon

Cyrille Lortie (?)

Joseph Lajeunesse

Rodrigue Larocque

Horace Legault

Omer Miron

Charles l’Allier

Joseph X Lacasse Témoin Jos Dumouchel

Joseph X Cloutier Témoin Jos Dumouchel

Isaac X Miron Témoin Jos Dumouchel

Cézaire X Dufrene Témoin Jos Dumouchel

D.D. X Vendette Témoin Jos Dumouchel

Omer Legault

Philias X Legault Témoin Omer Legault

Jules Belisle

Ernestine Lefebvre

Napoléon Gascon

Louis X Lauzon Témoin Jos Dumouchel

Maillette (?)

Louis X Lachaine Témoin Jos Dumouchel

(Emile ? ) David

Jos Dumouchel

Jos Vendette

Philias David

Rodrique Valiquette

O. Belisle (Joseph-Octave)

Rodrigue Laviolette

Théophile Laverdure

Wilbrod Beauchamp

Pierre Champagne

Adélard Normand

J.R. Larocque

Henri Brisebois

(France ?) X Beauregard ou Beauséjour Témoin J.A Frenette

Wilfrid X Ouimet Témoin J.A. Frenette

Léonidas Dufresne

Napoléon Ouimet

(Anthime Ménard ?)

Thomas Somerton Beaks (?)

Noël X Champagne Témoin (?) Deschamps

Joachim Reid

Michel Vendette

France (?) X Beaucéjour Témoin J,O,Belisle

Aldéric Champagne

André (Hénault ?)

Charles Hampshier

Léandre Dumouchel

Wilfrid Vendette

Thomas X Belair Témoin A Deschamps

Gédéon Paquin

Joseph Belisle

Alphonse Paquin

Edouard Lafleur

Elzear X Beaulieu Témoin J,O,Belisle

Alexis Guindon

Arthur Lortie

Cléophas X Paquette Témoin J, Deschamps

Donat X Beauvais Témoin J, Deschamps

Aimé (?) Viau

René Viau

Luc X Vendette fils Témoin J.O Belisle

Luc X Vendette père Témoin J,O. Belisle

Émille X L’oiseau Témoin J, Deschamps

Aldéric X Paquette Témoin J, Deschamps

Anthime Raymond

Joseph Vendette père

Louis X Paquette Témoin Jos Dumouchel

Edouard Lachaine

(illisible) Ménard

Nephtalie X Ouimet Témoin A.Deschamps

Joseph Rollin

Pascal Ouellette

(illisible) Ménard

Félix X Fournelle Témoin A. Deschamps

Joseph X Boivin Témoin J, Deschamps

Eugène X St-Louis Témoin J.O. Belisle

Albert Boivin

Joseph Rollin fils

Honorius Ménard

Hormidas X Dufresne Témoin M. Bastien

Joseph X Beauséjour Témoin J, Deschamps

Émile Lemay

Hormidas Groulx (?) Témoin J,O. Belisle

Honoré X Bellerive Témoin J,O. Belisle

Pierre X Marien Témoin J,O. Belisle

Charly X Hillman Témoin J,O. Belisle

(Merci à Claude Proulx pour l’aide à réviser les prénoms et noms des signataires.)