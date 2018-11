Alan Gerber chez Coco

Le chanteur Alan Gerber est une fierté pour Val-David. Natif de Chicago, il s’est installé chez nous il y a belle lurette après une carrière aux États-Unis qui a débuté dans les années 1960.

Ces jours-ci, une chanson de son dernier album, Somewhere in between, a été choisie par Steve Van Zandt (guitariste de Bruce Springsteen, rien de moins!) pour un concours durant son émission de radio Little Steven’s Underground Garage.

On peut voter en ligne pour déterminer la chanson « la plus cool du Monde » et la chanson d’Alan Gerber est Four riders, dont voici le vidéoclip: https://www.youtube.com/watch?v=VKM3rVjgVjA

On peut voter ici : http://undergroundgarage.com/the-coolest-songs-in-the-world-2018.html

Depuis quelques mois, Alan est en tournée partout sur le continent: États-Unis, Colombie-Britannique, et présentement dans l’est du Canada.

Voici quelques photos prises au fil des ans chez Coco, un endroit où Alan Gerber se faisait un devoir de jouer durant les années 1980 et 1990.

Avec ces images, nous poursuivons le projet intitulé «T’en souviens-tu, Val-David?».