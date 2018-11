Val-Davidois depuis toujours, Noël Dubois est connu pour son travail de taxidermiste. Mais c’est aussi un excellent musicien et il a fait partie des belles soirées du café Chez Coco. On le retrouve ici à la guitare avec son groupe Vent du Nord. Il est abonné à notre page Facebook, alors il saura bien nous donner plus de précisions sur ces photos.

Avec ces images, nous poursuivons le projet intitulé «T’en souviens-tu, Val-David?».