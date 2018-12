C’était soir de reconnaissance à Val-David

par Jean-Patrice Desjardins

Le conseil municipal de Val-David souhaite en faire une tradition et démarre en grand ce voeu de reconnaître et d’honorer des citoyens qui se sont démarqués durant la dernière année.

Avant l’assemblée du conseil du 11 décembre, ce sont déjà une vingtaine de citoyens qui ont été honorés lors de cette « soirée reconnaissance ». On a même ressorti le Livre d’or de la municipalité pour faire signer les récipiendaires.

Ces personnes étaient reconnues pour leurs actions et leur dépassement de soi ayant contribué significativement à faire briller Val-David. Trois catégories ont été mises à l’honneur lors de cette soirée, soit le volet culturel, le sport et le plein air, ainsi que le volet communautaire.

Les citoyens et institutions qui se sont démarqués dans le volet culturel sont :

Hélène Brunet Neumann, récipiendaire du prix Passion des Grands prix de la culture des Laurentides;

Bonnie Baxter, récipiendaire du grand prix Soleil de l’année des Grands prix de la culture des Laurentides;

L’Atelier de l’Île, récipiendaire du prix Ambassadeur des Grands prix de la culture des Laurentides;

Paul Carle, passionné de l’histoire et président de la Société d’histoire de Val-David;

Alan Gerber, artiste ayant composé la chanson la plus cool du monde intitulée Four Riders, en nomination à l’émission de radio Little Steven’s Underground Garage;

René Derouin, artiste de renommée internationale qui a produit entre autres l’exposition Le mur des rapaces à Mexico et le projet d’intégration à l’architecture du complexe Mary Robert avec l’œuvre intitulée Un phare sur le fleuve.

Se sont distingués dans le volet sport et plein air:

Laurent Homier, coureur et alpiniste chevronné ayant parcouru les 170 KM de l’Ultra Trail du Mont-Blanc;

Joannie Sanche, athlète participante au Championnat du monde – Ironman;

Simon Boies, athlète participant au Championnat du monde – Ironman;

Cindy Montambault, athlète participante au Championnat du monde – vélo de montagne;

Antoine Collin, citoyen impliqué initiateur du projet de la Butte à vélo;

Julien Boudreau, citoyen impliqué et dévoué dans le projet de la Butte à vélo;

Dominic Asselin, lauréat du prix Sylvie Marois aux Prix excellence plein air 2018;

Robert Washer, passionné du plein air et lauréat du prix honorifique d’Aventure Écotourisme Québec.

Enfin, les citoyens qui se sont distingués dans le volet communautaire:

Alexandre Chouinard, initiateur du projet de livre Tikal dont les profits sont distribués à la Fondation Dufresne;

Claude Proulx, bénévole de l’année ayant été impliqué de nombreuses années au sein de la Société d’histoire de Val-David;

Robert Brazeau, bénévole de l’année investit notamment dans la boutique Les abeilles;

Marcel Kretz, chef chevronné qui a contribué à l’évolution de la cuisine québécoise par la valorisation des produits de notre terroir ayant reçu cette année la distinction de l’Ordre national du Québec;

Yan Boivin, membre de notre Régie incendie des Monts, il a reçu les honneurs du Ministère de la Sécurité publique pour acte de bravoure dans le cadre de ses fonctions de pompier et il a été récipiendaire de la Médaille pour acte méritoire du Gouvernement du Québec;

Dominique Decelles, créatrice de l’Espace Ludiko, un lieu de rencontre et de partage pour les familles offrant une banque de jeux ainsi que des ateliers pour tous les âges.