La Féria d’hiver à Val-Morin

Photo : Daniel Lévesque

par Michel-Pierre Sarrazin

Jusqu’au 30 décembre, juste voisins d’une belle glissade pour les enfants en face du Théâtre du Marais, quelques artistes et artisans de notre région vous attendent dans une atmosphère des Fêtes à la toute nouvelle Féria d’hiver de Val-Morin, les vendredis de 17 à 19 heures, les samedis de 10 à 19 heures et les dimanches de 10 à 15 heures.

Outre l’exposition-vente dans de jolies maisonnettes individuelles conçues spécialement pour l’événement, des projections en plein air, des dégustations de vin chaud et de guimauves sur le feu, ou une bonne soupe pour danser et jouer dehors vous seront proposées. La Féria, un nouveau concept festif pour célébrer au cœur de Val-Morin, un lieu de plaisir et de joie, offert gracieusement par la Municipalité à celles et ceux qui ont le cœur à l’hiver.