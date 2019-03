Invitation aux artistes et artisans pour l’Allée des créateurs 2019

par Ski-se-Dit

Située au coeur du village de Val-David et de ses activités estivales, l’Allée des créateurs accueille chaque été en extérieur une trentaine d’exposants des métiers d’art. Elle est une vitrine de choix pour les artistes et artisans de la région qui bénéficient de la notoriété du village et d’un achalandage exceptionnel de visiteurs.

Les créateurs qui désirent y occuper un espace l’été prochain sont priés de remplir le formulaire qui se trouve sur le site Internet de la Municipalité (valdavid.com) d’ici le 11 avril 2019.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Daphnée Cyr, responsable des activités culturelles à [email protected] ou 819 324-5678, poste 4243.