par Ski-se-Dit

C’était la fête des semences le 23 mars à l’école Imagine de Val-David. Le caricaturiste Cédric Loth a illustré sa vision de l’événement pour le projet «Val-David vu par…».

Dans le cadre de son Entente triennale de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, et en partenariat avec le journal Ski-se-Dit et le festival 1001 Visages de la caricature, la Municipalité a mis sur pied en 2018 le projet « Val-David vu par… », qui a pour objet de présenter le regard singulier d’un artiste sur notre village.

Chaque année, donc, un créateur différent qui affectionne particulièrement Val-David est invité à créer un dessin illustrant notre collectivité et notre territoire. En 2018, c’est le caricaturiste Robert Lafontaine qui a relevé le défi haut la main, en proposant 12 caricatures, à raison d’une par mois, parodiant un sujet d’actualité d’ici. Pour 2019, c’est au tour de l’illustrateur Cédric Loth de nous partager sa vision de notre monde « à part ».

À propos de Cédric Loth

Né en 1955 à Saint-Jérôme, Cédric Loth a amorcé sa carrière à titre de caricaturiste éditorialiste au journal Le Devoir en 1974 pour ensuite se joindre à l’équipe du quotidien Le Soleil. Au début des années 80, il se consacre à la bande dessinée et crée de nombreuses planches pour le magazine Métal Hurlant, en Europe, dont « Hungry Heart », traduit en sept langues. Son album Atlantic City connaît un grand succès ici comme en France.

Depuis 1983, il entre dans les plus grandes agences canadiennes et québécoises comme concepteur et directeur artistique sur les comptes nationaux les plus importants. Il a exercé les mêmes fonctions chez Young & Rubicam de 1985 à 1987, en créant des campagnes notamment pour le Musée des Beaux-arts et Bombardier. Il a ensuite accepté le poste de vice-président directeur à la création chez Léveillé Vickers & Benson. Il y supervise la création des campagnes de Loto-Québec, Telecom Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux, et bien d’autres.

En 1990, il est devenu directeur artistique et concepteur chez Cossette. Jugeant essentiel de se garder à l’affût des arts et d’entretenir sa créativité, Cédric poursuit ses activités artistiques, soit l’illustration, la scénarisation, l’animation et la sculpture sur bronze.